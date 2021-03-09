У Skoda Octavia появилась удлиненная версия - Octavia Pro

Источник материала: Tut.by

Многие автопроизводители в угоду китайским покупателям растягивают свои модели, будь то седаны или кроссоверы. И Skoda из их числа — чешская компания только что представила удлиненную модификацию лифтбека Octavia.





Такая версия получила приставку Pro в обозначении, а по сравнению со стандартной Octavia между осями у нее на 4,4 см больше — колесная база увеличена до 2,73 м. Общая длина машины выросла на 6,4 см (до немногим более 4,75 м). Весь прирост отдан на откуп седокам сзади.





Вдобавок специально для Китая Octavia стала наряднее — из визуальных отличий Pro-версии можно отметить дизайн бамперов в духе «разогретой» Octavia RS , слегка измененная графика задних фонарей, окрашенные в черный цвет крыша и корпуса наружных зеркал и соответствующие шильдики на передних крыльях. Из особенностей интерьера — мультимедиа-система с 12-дюймовым тачскрином, а также доступные за доплату 10,25-дюймовый дисплей виртуальных приборов и проекционный экран.





Двигатель для удлиненной Octavia предусмотрен один — это 1,4-литровый турбомотор TSI, развивающий 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-ступенчатый «робот», но позже в гамме появится и вариант с «механикой».

На китайский рынок Octavia Pro выйдет в апреле этого года — выпуск удлиненных лифтбеков налаживается на совместном предприятии SAIC Volkswagen.