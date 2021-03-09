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У Skoda Octavia появилась удлиненная версия - Octavia Pro
Источник материала: Tut.by
Многие автопроизводители в угоду китайским покупателям растягивают свои модели, будь то седаны или кроссоверы. И Skoda из их числа — чешская компания только что представила удлиненную модификацию лифтбека Octavia.
Такая версия получила приставку Pro в обозначении, а по сравнению со стандартной
Вдобавок специально для Китая Octavia стала наряднее — из визуальных отличий Pro-версии можно отметить дизайн бамперов в духе
Двигатель для удлиненной Octavia предусмотрен один — это 1,4-литровый турбомотор TSI, развивающий 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-ступенчатый «робот», но позже в гамме появится и вариант с «механикой».
На китайский рынок Octavia Pro выйдет в апреле этого года — выпуск удлиненных лифтбеков налаживается на совместном предприятии SAIC Volkswagen.
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Многие автопроизводители в угоду китайским покупателям растягивают свои модели. И Skoda из их числа - компания только что представила удлиненную модификацию...
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