ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

У Skoda Octavia появилась удлиненная версия - Octavia Pro

09.03.2021 17:13 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Многие автопроизводители в угоду китайским покупателям растягивают свои модели, будь то седаны или кроссоверы. И Skoda из их числа — чешская компания только что представила удлиненную модификацию лифтбека Octavia.


Такая версия получила приставку Pro в обозначении, а по сравнению со стандартной Octavia между осями у нее на 4,4 см больше — колесная база увеличена до 2,73 м. Общая длина машины выросла на 6,4 см (до немногим более 4,75 м). Весь прирост отдан на откуп седокам сзади.


Вдобавок специально для Китая Octavia стала наряднее — из визуальных отличий Pro-версии можно отметить дизайн бамперов в духе «разогретой» Octavia RS, слегка измененная графика задних фонарей, окрашенные в черный цвет крыша и корпуса наружных зеркал и соответствующие шильдики на передних крыльях. Из особенностей интерьера — мультимедиа-система с 12-дюймовым тачскрином, а также доступные за доплату 10,25-дюймовый дисплей виртуальных приборов и проекционный экран.


Двигатель для удлиненной Octavia предусмотрен один — это 1,4-литровый турбомотор TSI, развивающий 150 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Пару ему составляет 7-ступенчатый «робот», но позже в гамме появится и вариант с «механикой».

На китайский рынок Octavia Pro выйдет в апреле этого года — выпуск удлиненных лифтбеков налаживается на совместном предприятии SAIC Volkswagen.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Многие автопроизводители в угоду китайским покупателям растягивают свои модели. И Skoda из их числа - компания только что представила удлиненную модификацию...
 
Новости дня
Новости разные
 
Резиденты ПВТ: заказчики теряют интерес к компаниям из Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by