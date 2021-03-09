В Шумилино от удара током погиб мужчина

На шумилинской трансформаторной подстанции нашли обгоревшее мужской тело.

По данным областного УСК, днем 8 марта мужчина получил смертельный разряд тока. После короткого замыкания в будке начался пожар, в результате чего тело обгорело. Его обнаружили работники предприятия, которому принадлежит подстанция, и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

Личность погибшего устанавливается.