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В Шумилино от удара током погиб мужчина
Источник материала: Навiны
На шумилинской трансформаторной подстанции нашли обгоревшее мужской тело.
По данным областного УСК, днем 8 марта мужчина получил смертельный разряд тока. После короткого замыкания в будке начался пожар, в результате чего тело обгорело. Его обнаружили работники предприятия, которому принадлежит подстанция, и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.
Личность погибшего устанавливается.
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На шумилинской трансформаторной подстанции нашли обгоревшее мужской тело.
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