Силовики задержали 28-летнего активиста из Грушевки

В Минске задержали участника дворового чата «Грушевка», сообщает пресс-служба МВД.





Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнего противника Александра Лукашенко. В его квартире оперативники нашли более ста лент с бело-красно-белой символикой, около 30 трафаретов с протестными надписями и призывами, а также 16 растяжек с агитационными лозунгами.

Задержанного доставили в ЦИП на Окрестина.