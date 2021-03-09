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Силовики задержали 28-летнего активиста из Грушевки

09.03.2021 17:15 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В Минске задержали участника дворового чата «Грушевка», сообщает пресс-служба МВД.

Силовики задержали 28-летнего активиста из Грушевки

Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнего противника Александра Лукашенко. В его квартире оперативники нашли более ста лент с бело-красно-белой символикой, около 30 трафаретов с протестными надписями и призывами, а также 16 растяжек с агитационными лозунгами.

Задержанного доставили в ЦИП на Окрестина.

 
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В Минске задержали участника дворового чата «Грушевка», сообщает пресс-служба МВД.
 
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