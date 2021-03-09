|
Силовики задержали 28-летнего активиста из Грушевки
Источник материала: Навiны
В Минске задержали участника дворового чата «Грушевка», сообщает пресс-служба МВД.
Сотрудники ГУБОПиК МВД вышли на 28-летнего противника Александра Лукашенко. В его квартире оперативники нашли более ста лент с бело-красно-белой символикой, около 30 трафаретов с протестными надписями и призывами, а также 16 растяжек с агитационными лозунгами.
Задержанного доставили в ЦИП на Окрестина.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске задержали участника дворового чата «Грушевка», сообщает пресс-служба МВД.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)