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Белорусская IT-компания вошла в топ-5 финтех-проектов по версии Financial Times

09.03.2021 17:21 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Компания ID Finance заняла пятую строчку в списке самых быстрорастущих финтех-проектов в Европе по ежегодному рейтингу Financial Times. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также ID Finance занимает первую строку этого рейтинга на рынке Испании с 2017 года. Соучредитель и генеральный директор компании Борис Батин отметил, что «компания может активно развиваться вне зависимости от внешних факторов» и очередное попадание в рейтинг Financial Times — тому доказательство.

Сейчас у ID Finance зарегистрировано более пяти миллионов пользователей, выручка за прошлый год превысила 110 миллионов евро.

Белорусский офис отвечает за техническую часть разработки продукта ID Finance.

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Компания ID Finance заняла пятую строчку в списке самых быстрорастущих финтех-проектов в Европе по ежегодному рейтингу Financial Times. Об этом сообщает пресс-служба...
 
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