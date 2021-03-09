Белорусская IT-компания вошла в топ-5 финтех-проектов по версии Financial Times

Источник материала: Onliner

Компания ID Finance заняла пятую строчку в списке самых быстрорастущих финтех-проектов в Европе по ежегодному рейтингу Financial Times. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Также ID Finance занимает первую строку этого рейтинга на рынке Испании с 2017 года. Соучредитель и генеральный директор компании Борис Батин отметил, что «компания может активно развиваться вне зависимости от внешних факторов» и очередное попадание в рейтинг Financial Times — тому доказательство.

Сейчас у ID Finance зарегистрировано более пяти миллионов пользователей, выручка за прошлый год превысила 110 миллионов евро.

Белорусский офис отвечает за техническую часть разработки продукта ID Finance.