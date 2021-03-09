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Ванга пророчила вечную молодость трем знакам зодиака
Источник материала: UDF
Коллаж с сайта rsute.ru
Близнецы
Представители данного знака зодиака умные, талантливые личности. Редко когда употребляют пищу, которая влияет на их организм. Они ведут активный образ жизни, готовы на различные подвиги в своей жизни. Могут увидеть будущее, способны на различные подвиги ради родных и близких сердцу людей.
Умные, талантливые и порой ранимые личности. С ними всегда интересно в общении. Если что-то пошло не так, начинают сильно переживать и нервничать. Ненавидят ложь и предательство, готовы окунуться в мир страсти и любви.
Весы
Всегда выглядят красиво, обладают возможностью не стареть очень рано. С такими людьми интересно общаться на разные темы. Употребляют только полезную пищу для своего организма.
Высшие силы наградили их способностью избавляться от жизненных неудач и плохого самочувствия. Всегда идут к самой заветной мечте. Редко когда опускают руки в трудную для жизни минуту. Ванга считала представителей этого зодиакального созвездия добрыми и чуткими, готовыми на любые подвиги.
Скорпион
Несмотря на то, что Ванга боялась людей, которые родились под данным созвездием, она была уверена, что они стареют очень медленно. А все благодаря их силе и уверенности в себе.
Скорпионы всегда стремятся к новым подвигам и познаниям, готовы на всё, чтобы выглядеть красиво и молодо.
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Представители данного знака зодиака умные, талантливые личности.
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