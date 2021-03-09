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Астрологи назвали знаки Зодиака, которым нельзя доверять
Источник материала: UDF
Львам кажется, что они являются центром Вселенной / фото ua.depositphotos.com
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Близнецы
Это непростой знак, ненадежность которого вызвана множеством факторов. Один из них — их нерешительность и неспособность сделать свой выбор. Близнецы — это социальные хамелеоны, имеющие в запасе много личин. Их логичность и пытливый разум часто приводят к возникновению проблем. Этот знак стихии Воздуха буквально нуждается в разнообразии. Его представители могут солгать (даже ненамеренно) только ради того, чтобы получить желаемое.
Лев
Львам кажется, что они являются центром Вселенной, а потому могут ненамеренно выдавать чужие тайны или предавать доверие окружающих.
Конечно, так случается далеко не всегда. Лев также может быть отличным другом, порядочным человеком и верным любовником. Для этого нужно быть честным в том, как много внимания ему требуется от его друзей и второй половинки.
Стрелец
Стрелец любит свободу и хочет побывать везде. Ему нравится путешествовать, жить на полную, узнавать что-то новое и заводить новые знакомства. И хотя его жизнь довольно разнообразная и удивительная, порой он пренебрегает чувствами других людей и заставляет их страдать.
Хотя Стрельцу и не нужно как-то менять себя, но осознание своих наклонностей может помочь ему предотвратить страдания его друзей и партнеров, вызванных его попытками реализовать свои мечты.
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Близнецы - это социальные хамелеоны, имеющие в запасе много личин.
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