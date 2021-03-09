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Польская Orlen подписала контракт с Exxon Mobil на поставки нефти

09.03.2021 17:35 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала контракт с американской нефтегазовой корпорацией Exxon Mobil на поставки нефти.

Об этом заявил во вторник вглава компании Даниэль Обайтек.

«Впервые в истории Orlen заключил долгосрочный контракт на поставки нефти из США. Контракт с Exxon Mobil предусматривает в течение года поставки в общей сложности около 1 млн тонн сырья для нужд наших НПЗ в Польше, Чехии и Литве. Мы продолжаем диверсифицировать источники поставок», - написал он, передает ТАСС.

Как информировала польская компания, контракт на покупку американской нефти - результат проведенного Orlen анализа взаимодополняемости разных видов нефти с технологическими возможностями нефтеперерабатывающих заводов компании.

«Покупка легкой и малосернистой нефти марки WTI (West Texas Intermediate) увеличивает прибыль. Она отличается очень хорошими показателями плотности и содержания серы, что позволяет среди прочего получать большое количество так называемых белых продуктов, таких как бензин или дизельное топливо», - информировала пресс-служба Orlen.

В настоящее время нефтеперерабатывающие заводы Orlen снабжаются нефтью на основе долгосрочных контрактов с поставщиками из Саудовской Аравии и России, а также спотовых поставок, в том числе из региона Северного моря, Анголы или Нигерии.

 
 
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Крупнейшая польская нефтеперерабатывающая компания Orlen подписала контракт с американской нефтегазовой корпорацией Exxon Mobil на поставки нефти.
 
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