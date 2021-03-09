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Цены угрозами не остановишь

09.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Цены угрозами не остановишь

  • Дмитрий Колезев
  • 9.03.2021, 17:23
Цены угрозами не остановишь

Прозвучали магические слова.

В послепраздничную информационную повестку врывается депутат Госдумы от "Единой России" Анатолий Выборный с предложением сажать в тюрьму за распространение слухов о росте цен на продукты питания. До трех лет лишения свободы.

Это инновационный способ борьбы с ростом цен. Депутат считает, что цены порой растут, потому что торговцы специально распространяют слухи о грядущем повышении. А потом, воспользовавшись спросом, и впрямь повышают цены... (Если бы дело происходило пару веков назад, депутат бы также обязательно добавил, что торговцы сплошь евреи — это придает убедительности любой теории заговора).

Депутат также намекнул, что этим занимаются и иностранные торговые сети. Прозвучали магические слова "вопрос национальной безопасности", которые окутывают любую глупую инициативу геополитическим флером.

Что перед нами — подготовка к принятию реального запретительного законопроекта или нелепая инициатива депутата-одиночки? В пользу первого говорит то, что депутат — член "Единой России", а инициативу отчасти поддержала Федеральная антимонопольная служба. В пользу второго — то, что автор у законопроекта один (серьезные инициативы чаще вносят группой, хотя соавторы могут добавиться и потом), а также тот факт, что сам документ пока не внесен в Госдуму.

Есть такой особый жанр законопроектов, я их называю "законопроекты "Известий"". Эта газета очень любит рассказывать о громких депутатских инициативах, которые в итоге даже не доходят до Госдумы. Раньше ими чаще грешили депутаты от ЛДПР, но теперь балуются и единороссы.

Тем временем цены по-прежнему растут. А доходы граждан — нет.

Дмитрий Колезев, Telegram

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Прозвучали магические слова.
 
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