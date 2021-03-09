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СБУ допросила кума Путина Медведчука по делу о госизмене
Источник материала: Хартия'97
СБУ допросила кума Путина Медведчука по делу о госизмене
Против пророссийского политика введены санкции.
В Украине лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука допросила СБУ в рамках расследования дела о госизмене, сообщает
По словам собеседника агентства, допрос состоялся во вторник.
В конце февраля издание censor.net опубликовало запись переговоров якобы Виктора Медведчука с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На записи, датированной 2014 годом, они обсуждают схему поставок электроэнергии, в которой задействованы российская Интер РАО и ее структуры на оккупированном полуострове, и обмен пленными на Донбассе.
Санкции против Медведчука и Козака
Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе российских бизнесменов, связанных с поставками угля и других энергоресурсов.
Под санкции попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.
В СНБО также заявляли, что санкции ввели против пяти самолетов, которыми Медведчук и Козак пользовались для прямых перелетов в Россию.
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Против пророссийского политика введены санкции.
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