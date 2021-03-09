ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

СБУ допросила кума Путина Медведчука по делу о госизмене

09.03.2021 17:37 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

СБУ допросила кума Путина Медведчука по делу о госизмене

  • 9.03.2021, 17:09
СБУ допросила кума Путина Медведчука по делу о госизмене
Виктор Медведчук

Против пророссийского политика введены санкции.

В Украине лидера пророссийской партии ОПЗЖ Виктора Медведчука допросила СБУ в рамках расследования дела о госизмене, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник.

По словам собеседника агентства, допрос состоялся во вторник.

В конце февраля издание censor.net опубликовало запись переговоров якобы Виктора Медведчука с тогдашним помощником президента РФ Владиславом Сурковым. На записи, датированной 2014 годом, они обсуждают схему поставок электроэнергии, в которой задействованы российская Интер РАО и ее структуры на оккупированном полуострове, и обмен пленными на Донбассе.

Санкции против Медведчука и Козака

Совет нацбезопасности и обороны Украины 19 февраля ввел санкции против 19 юридических и восьми физических лиц, в том числе российских бизнесменов, связанных с поставками угля и других энергоресурсов.

Под санкции попали лидер ОПЗЖ Виктор Медведчук, его жена Оксана Марченко и Наталья Лавренюк, которую называют гражданской женой нардепа от ОПЗЖ Тараса Козака. Санкции введены по статье о финансировании терроризма.

В СНБО также заявляли, что санкции ввели против пяти самолетов, которыми Медведчук и Козак пользовались для прямых перелетов в Россию.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Против пророссийского политика введены санкции.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусская IT-компания вошла в топ-5 финтех-проектов по версии Financial Times
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by