Шейман рассказал Лукашенко о беларуских предприятиях в Африке

Как передает пресс-служба Лукшенко, обсуждалась тема развития сотрудничества в Африке. За связи с этим континентом отвечает Шейман. По его словам, идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных предприятий, компаний по транспортировке и перевозке грузов.





Напомним, в прошлом году в Зимбабве был открыт сервисный центр беларуских машиностроительных предприятий. Ранее с руководством Зимбабве были достигнуты договоренности о выделении земли под агропредприятия. Сообщается, что есть проекты и в других странах. Они связаны с добычей полезных ископаемых.





Оборот внешней торговли управления делами составил 240,8 млн долларов, экспорт — 197 млн долларов, отчитался Шейман.







