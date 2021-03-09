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Шейман рассказал Лукашенко о беларуских предприятиях в Африке
Источник материала: Партизан
Лукашенко сегодня принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.
Как передает пресс-служба Лукшенко, обсуждалась тема развития сотрудничества в Африке. За связи с этим континентом отвечает Шейман. По его словам, идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных предприятий, компаний по транспортировке и перевозке грузов.
Напомним, в прошлом году в Зимбабве был открыт сервисный центр беларуских машиностроительных предприятий. Ранее с руководством Зимбабве были достигнуты договоренности о выделении земли под агропредприятия. Сообщается, что есть проекты и в других странах. Они связаны с добычей полезных ископаемых.
Оборот внешней торговли управления делами составил 240,8 млн долларов, экспорт — 197 млн долларов, отчитался Шейман.
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Лукашенко сегодня принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.
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