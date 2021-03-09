ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

Шейман рассказал Лукашенко о беларуских предприятиях в Африке

09.03.2021 17:37 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Лукашенко сегодня принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.

Как передает пресс-служба Лукшенко, обсуждалась тема развития сотрудничества в Африке. За связи с этим континентом отвечает Шейман. По его словам, идет процесс создания сельскохозяйственных, строительных предприятий, компаний по транспортировке и перевозке грузов.

Напомним, в прошлом году в Зимбабве был открыт сервисный центр беларуских машиностроительных предприятий. Ранее с руководством Зимбабве были достигнуты договоренности о выделении земли под агропредприятия. Сообщается, что есть проекты и в других странах. Они связаны с добычей полезных ископаемых.

Оборот внешней торговли управления делами составил 240,8 млн долларов, экспорт — 197 млн долларов, отчитался Шейман.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лукашенко сегодня принял с докладом своего управделами Виктора Шеймана.
 
Новости дня
Новости разные
 
У Менгарвыканкам падалі заяўку на правядзенне Дня Волі. Даты і месца не паведамляюць
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by