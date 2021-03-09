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Компания с офисом разработки в Минске вошла в топ-5 самых быстрорастущих финтех-проектов Европы

09.03.2021 17:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Компания ID Finance с офисом разработки в Минске вошла в топ-5 самых быстрорастущих финтех-проектов Европы по мнению Financial Times, а также занимает первую строчку на рынке Испании с 2017 года (в прошлом году у компании также была первая позиция по данному показателю). В общем рейтинге самых быстрорастущих компаний Европы она находится на 33-м месте. Об этом сообщила пресс-служба компании.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: NordWood Themes / Unsplash

ID Finance — международная цифровая финансово-технологическая платформа, внедряющая инновации на развивающихся рынках. Штаб-квартира фирмы находится в Барселоне. Штат компании по всему миру насчитывает около 1200 человек, из которых в минском офисе работает 230 сотрудников. В 2020 году компания входила в топ-3 финтех-фирм, а в общем зачете была на 18 месте.

«То, что мы отмечены в этом престижном рейтинге по темпам роста уже в который раз — это результат титанического труда всей команды. Мы доказали, что компания может активно развиваться вне зависимости от внешних факторов. В ID Finance работают сотрудники с большой экспертизой и серьезными управленческими навыками, благодаря работе которых компания показывает регулярный рост и оперативно реагирует на динамично изменяющийся рыночный спрос», — говорит соучредитель и генеральный директор ID Finance Борис Батин.

Кроме того, Борис Батин отмечает, что ID Finance пятый год подряд входит в топ самых быстрорастущих европейских финтехов и является бессменным лидером в последних пяти списках FT 1000 среди испанских компаний данной отрасли уже 4 года. В настоящее время у компании зарегистрировано более пяти миллионов пользователей, а выручка за 2020 год составила более 110 миллионов евро.

СТО ID Finance Павел Шарейко добавляет, что белорусский офис ID Finance имеет непосредственное отношение к таким заслугам, ведь «именно белорусская команда отвечает за техническую часть разработки продукта компании ID Finance».

Первое место в рейтинге заняла компания Bulb Energy — поставщик экологически чистой энергии, а Лондон остается хабом с наиболее быстрорастущими предприятиями.

 
Теги: Минск
 
 
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В общем рейтинге самых быстрорастущих компаний Европы она находится на 33-м месте.
 
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