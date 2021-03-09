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Более 50 организаций гражданского общества выступили в поддержку правозащитного центра «Весна»

09.03.2021 17:47 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Более 50 белорусских и зарубежных организаций гражданского общества выступили в поддержку правозащитного центра «Весна», лишенного госрегистрации в 2003 году.

Более 50 организаций гражданского общества выступили в поддержку правозащитного центра «Весна»

5 марта стало известно, что по факту деятельности «Весны» следственные органы возбудили уголовное дело по ст. 342 УК (организация и активное участие в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок). По утверждению следствия, ПЦ «Весна» осуществляет финансирование и иное материальное обеспечение незаконных массовых мероприятий, преследующих цели совершения их участниками групповых действий, грубо нарушающих общественный порядок. В рамках расследования проходят обыски в офисах региональных отделений, а также в квартирах членов организации, правозащитников вызывают на допросы и другие процессуальные действия.

В заявлении, размещенном на сайте «Весны», организации гражданского общества называют обвинение «надуманным и голословным», а атаку на правозащитный центр — «политически мотивированным преследованием, имеющим целью остановить деятельность данной правозащитной организации, запугать другие организации гражданского общества, продолжить нагнетание атмосферы страха в обществе».

Подписанты подчеркивают, что преследование ПЦ «Весна» и его активистов нарушает международные обязательства Беларуси в рамках Международного пакта о гражданских и политических правах, Декларации о праве и обязанности отдельных лиц, групп и органов общества поощрять и защищать общепризнанные права человека и основные свободы, Руководящих принципов ОБСЕ по защите правозащитников, Руководящих принципов по свободе объединений и др.

Подписавшие заявление организации требуют от белорусских властей прекратить преследование, аресты и иное давление на правозащитников и активистов гражданского общества в связи с их законной деятельностью, немедленно прекратить уголовное преследование ПЦ «Весна» и его членов, освободить из-под стражи правозащитников и волонтеров центра Марфу Рабкову, Андрея Чепюка, Леонида Судаленко и Татьяну Ласицу, правозащитников Офиса по правам людей с инвалидностью Сергея Дроздовского и Олега Граблевского, а также сотни других политзаключенных.

Подписанты требуют обеспечить гарантии невмешательства в законную правозащитную деятельность, прекратить кампанию дискредитации правозащитников и активистов гражданского общества.

Заявление подписали Центр правовой трансформации (Lawtrend), Белорусский Хельсинкский комитет, Белорусская ассоциация журналистов, Ассамблея неправительственных демократических организаций, консультационный центр по актуальным международным практикам и их имплементации в праве «Хьюман Константа», Белорусский ПЕН-центр, Белорусский документационный центр и еще 10 организаций гражданского общества. К заявлению присоединились 35 организаций, входящих в состав Платформы гражданской солидарности: Международное партнерство за права человека (Бельгия), Crude Accountability (США), Центр гражданских свобод (Украина), Центр исследования правовой политики (Казахстан), Хельсинкский фонд домов прав человека (Польша), Фонд «Общественный вердикт» (Россия) и др.

 
 
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Более 50 белорусских и зарубежных организаций гражданского общества выступили в поддержку правозащитного центра «Весна», лишенного госрегистрации в 2003 году.
 
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