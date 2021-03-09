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Шлем смешанной реальности Apple получит 15 камер и будет инновационным
Источник материала: Onliner
Аналитик Минг-Чи Куо рассказал некоторые подробности о шлеме смешанной реальности Apple. По словам аналитика, система получит 15 камер, а также инновационную систему сбора биометрических данных. Восемь камер будут отвечать за создание дополненной реальности, одна — наблюдать за объектами снаружи, а шесть — собирать «инновационную биометрию».
Поставками компонентов якобы займется тайваньская компания Largan Precision, которая, по мнению Минг-Чи Куо, неплохо заработает на партнерстве с Apple,
По данным Минг-Чи Куо, шлем дополненной и виртуальной реальности Apple с дисплеями micro-OLED появится в продаже в 2022 году по цене около $1000, что можно назвать бюджетным вариантом, когда речь идет о «яблочной» корпорации. Также аналитик прогнозирует выпуск AR-очков Apple после 2025 года.
10.2" IPS (2160x1620), iPadOS, Apple A12 Bionic, флэш-память 32 ГБ, цвет темно-серый
11" IPS (2388x1668), iPadOS, Apple A12Z Bionic, ОЗУ 6 ГБ, флэш-память 128 ГБ, цвет серый
10.9" IPS (2360x1640), iPadOS, Apple A14 Bionic, ОЗУ 4 ГБ, флэш-память 64 ГБ, цвет голубой
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Аналитик Минг-Чи Куо рассказал некоторые подробности о шлеме смешанной реальности Apple. По словам аналитика, система получит 15 камер, а также инновационную систему...
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