Шлем смешанной реальности Apple получит 15 камер и будет инновационным

Источник материала: Onliner

Аналитик Минг-Чи Куо рассказал некоторые подробности о шлеме смешанной реальности Apple. По словам аналитика, система получит 15 камер, а также инновационную систему сбора биометрических данных. Восемь камер будут отвечать за создание дополненной реальности, одна — наблюдать за объектами снаружи, а шесть — собирать «инновационную биометрию».

Поставками компонентов якобы займется тайваньская компания Largan Precision, которая, по мнению Минг-Чи Куо, неплохо заработает на партнерстве с Apple, пишет 9to5Mac.

По данным Минг-Чи Куо, шлем дополненной и виртуальной реальности Apple с дисплеями micro-OLED появится в продаже в 2022 году по цене около $1000, что можно назвать бюджетным вариантом, когда речь идет о «яблочной» корпорации. Также аналитик прогнозирует выпуск AR-очков Apple после 2025 года.