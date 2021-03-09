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Шлем смешанной реальности Apple получит 15 камер и будет инновационным

09.03.2021 17:55 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Аналитик Минг-Чи Куо рассказал некоторые подробности о шлеме смешанной реальности Apple. По словам аналитика, система получит 15 камер, а также инновационную систему сбора биометрических данных. Восемь камер будут отвечать за создание дополненной реальности, одна — наблюдать за объектами снаружи, а шесть — собирать «инновационную биометрию».

Поставками компонентов якобы займется тайваньская компания Largan Precision, которая, по мнению Минг-Чи Куо, неплохо заработает на партнерстве с Apple, пишет 9to5Mac.

По данным Минг-Чи Куо, шлем дополненной и виртуальной реальности Apple с дисплеями micro-OLED появится в продаже в 2022 году по цене около $1000, что можно назвать бюджетным вариантом, когда речь идет о «яблочной» корпорации. Также аналитик прогнозирует выпуск AR-очков Apple после 2025 года.

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Аналитик Минг-Чи Куо рассказал некоторые подробности о шлеме смешанной реальности Apple. По словам аналитика, система получит 15 камер, а также инновационную систему...
 
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