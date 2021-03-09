Завтра первый энергоблок АЭС отключат от сети. Планово

Источник материала: Onliner

Мы уже привыкли к новостям о том, что белорусскую АЭС «планово отключают». И если раньше об отключениях мы все больше узнавали из «деструктивных» телеграм-каналов, то теперь Минэнерго сам предупреждает о грядущих событиях. Сегодня вечером в телеграм-канале ведомства появилось следующее сообщение: «Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет планово отключен от сети».

Как уточняют специалисты, «в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня. Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора». Сложно, мудрено, но специалисты явно понимают, что к чему.

Примечательно другое: только вчера Минэнерго сообщало о том, что «после выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации, 8 марта в 02.14 первый энергоблок БелАЭС включен в сеть. Идет повышение уровня мощности реакторной установки». То есть, поработав совсем немного, блок снова будет выключен, а качели «повышаем-понижаем мощность» продолжатся. Оно, наверное, так и надо. Но обывателю хотелось бы знать на месяц-два вперед, когда АЭС будут включать и выключать: как-никак самый важный объект страны. Огласите весь список, пожалуйста.