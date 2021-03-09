Аналитик: «Для власти опасна любая самоорганизация граждан, в том числе дворовые инициативы и независимые профсоюзы»

Источник материала: Салiдарнасць

В недавней истории Беларуси уже было, когда в Минске запрещали проводить семинары и смотреть кино компанией.





Фото телеграм-канала «Отчислено»

Массовые задержания участников учредительной конференции Лиги студенческих объединений 5 марта политолог Андрей Егоров, который был в числе гостей мероприятия, считает признаком тотальной зачистки гражданско-политического сообщества накануне 25 марта.

— Это было официальное мероприятие легальной зарегистрированной организации Независимых профсоюзов. Первое объяснение, почему людей задержали таким образом, — это запугивание. Знак студентам о том, что любая, даже легальная деятельность будет наказываться и что этого не стоит делать, — рассказал Еврорадио политолог, который сам был задержан уже в третий раз. — На мероприятии я был просто гостем. Студенты меня пригласили, чтобы поговорить, как с экспертом. Но очередь до меня не дошла.

Как очевидец произошедшего, Егоров опроверг официальную причину задержаний из-за «неподчинения законным требованиям милиции».

— Никаких законных требований от правоохранителей не было. Также как и не было неповиновения или сопротивления. Все аккуратно следовали всем приказам милиции, — вспомнил политолог.

По его мнению, подобное поведение силовиков подчеркивает, что любое гражданское сообщество представляет опасность для власти.

— Есть у них такая интенция «закошмарить» все гражданско-политическое поле накануне 25 марта, даты, которая объявлена как возможный массовый выход.

Следует отметить, что само по себе данное студенческое движение началось еще в сентябре. С тех пор идет довольно активное формирование низовых студенческих организаций во множестве вузов. Скорее всего, мы сейчас наблюдаем самое массовое студенческое движение.

И это очень волнует власть, потому что студенты, набирая массовость и объединяясь, требуют исполнения своих прав, академических свобод, университетской автономии.

Для властей это представляет опасность, потому что, благодаря этому низовому студенческому движению подрывается монополия государства, — считает Егоров.

Он отмечает, что, не смотря на тяжелейшие условия и репрессии, низовые сообщества развиваются и объединяются.

— Для власти опасной является любая самоорганизация граждан. Они подозревают в любом сообществе, тех же дворовых инициативах или независимых профсоюзах, протестную активность. Поэтому если кто-то еще думает, что легальные формы сообществ могут продолжать существовать, на примере произошедшего нам показали, что и они под запретом.

Ситуация напоминает то, что было в 2006 году, когда прошла тотальная зачистка вообще любого пространства для сбора людей. Какое-то время в Минске невозможно было найти помещения, где можно было бы провести семинар или просто посмотреть кино вместе 20 гражданам.

Только позже появились разные пространства, галереи, кофейни, где стало возможным организовать такое мероприятие. И если сейчас данный тренд продолжиться, то мы получим то же самое, когда любая активность, не важно, зарегистрированная организация что-то проводит или нет, если она имеет для власти подозрительный характер по каким-то приметам, может быть нейтрализована и подавлена, а людей могут арестовать по различным надуманным причинам, — говорит аналитик.

По его мнению, страх и запугивания могут стать ключевыми факторами для тех, кто откажется выйти на протесты весной.

— Возможность попасть под репрессии станет причиной того, что гражданская активность весной будет значительно меньше, чем осенью.

Есть не только физические репрессии и возможность попасть под них, но и страх, с этим связанный. И не только рациональный страх, что вы можете выйти из дома и вас могут схватить, но и нерациональный, который тиражируется через социальные сети.

Например, накануне ВНС активно распространялась информация о том, что всех, кто проходил по ст. 23.34 профилактически задержат на этот период. Но этого сделать было невозможно даже физически.

И такой страх нерационального типа будет распространяться, и это будет сдерживать желание людей выйти на улицу. Также уровень политической мобилизации снижает непонимание смысла «зачем». Люди задумываются: мы выходили много раз и что? У них меньше уверенности в том, что этот очередной раз им нужен, что он что-то даст.

С другой стороны, есть факторы, которые все-таки заставят людей выйти. Это гражданская ответственность, ощущение несправедливости того, что происходит в стране, неразрешимость конфликта, политического кризиса.

Согласно социологическим исследованиям, протестные настроения у людей не уменьшились, 70-80% аудитории все равно настроены на долговременную борьбу и на выход на протесты, — отметил политолог.