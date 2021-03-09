



В сообщении утверждается, что НОК Беларуси с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета и соблюдает Олимпийскую хартию, идеалы и ценности.





"Позицию МОК относительно "непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова - членом Исполкома НОК" считаем абсолютно необоснованной.





Отчетно-выборное Олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав Исполкома нашей организации, состоялось при участии всей спортивной общественности страны – чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций – исключительно в соответствии с уставом НОК Беларуси и действующим законодательством Беларуси", - заявили в НОК.





Там утверждают, что решение МОК носит "сугубо политический характер" и нарушает принцип "спорта вне политики".





В пресс-службе организации заявили, что действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, а также основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов". Все это, по их словам, наносит ущерб репутации олимпийского движения во всем мире.





В НОК Беларуси подчеркнули, что заявление МОК не является основанием для того, чтобы полномочия президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена Исполкома Дмитрия Баскова были прекращены.





Напомним, накануне Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.





"Не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и избрание Дмитрия Баскова членом Исполнительного совета НОК и сохранять их исключение из всех мероприятий и мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", – говорилось в сообщении МОК.





В организации отметили, что разочарованы необеспечением предыдущим руководством НОК Беларуси надлежащей защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны.





В МОК также заявили, что организация не будет финансировать НОК, кроме выплат, которые связаны со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и их участием в них.





Кроме того, с НОК Беларуси не будут обсуждаться любые будущие мероприятия, проводимые под эгидой международной организации, а высокопоставленные лица страны будут персонами нон-грата на Олимпийских играх.