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Долго думали: НОК Беларуси наконец выступил с заявлением о решении "Баха и банды"

09.03.2021 18:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Позицию МОК относительно непризнания избрания Виктора Лукашенко новым Президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова - членом Исполкома НОК считаем абсолютно необоснованной, заявили в пресс-службе Национального олимпийского комитета (НОК) Беларуси.


В сообщении утверждается, что НОК Беларуси с уважением относится к любым решениям Международного олимпийского комитета и соблюдает Олимпийскую хартию, идеалы и ценности.

"Позицию МОК относительно "непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова - членом Исполкома НОК" считаем абсолютно необоснованной. 

Отчетно-выборное Олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав Исполкома нашей организации, состоялось при участии всей спортивной общественности страны – чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций – исключительно в соответствии с уставом НОК Беларуси и действующим законодательством Беларуси", - заявили в НОК.

Там утверждают, что решение МОК носит "сугубо политический характер" и нарушает принцип "спорта вне политики".

В пресс-службе организации заявили, что действия Международного олимпийского комитета не имеют под собой доказательной базы, а также основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов". Все это, по их словам, наносит ущерб репутации олимпийского движения во всем мире.

В НОК Беларуси подчеркнули, что заявление МОК не является основанием для того, чтобы полномочия президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена Исполкома Дмитрия Баскова были прекращены.

Напомним, накануне Международный олимпийский комитет не признал Виктора Лукашенко президентом Национального олимпийского комитета Беларуси.

"Не признавать избрание Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и избрание Дмитрия Баскова членом Исполнительного совета НОК и сохранять их исключение из всех мероприятий и мероприятий МОК, включая Олимпийские игры", – говорилось в сообщении МОК.

В организации отметили, что разочарованы необеспечением предыдущим руководством НОК Беларуси надлежащей защиты белорусских спортсменов от политической дискриминации внутри страны.

В МОК также заявили, что организация не будет финансировать НОК, кроме выплат, которые связаны со стипендиями спортсменов и подготовкой белорусской команды к Олимпийским играм и их участием в них.

Кроме того, с НОК Беларуси не будут обсуждаться любые будущие мероприятия, проводимые под эгидой международной организации, а высокопоставленные лица страны будут персонами нон-грата на Олимпийских играх.
 
 
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Позицию МОК относительно непризнания избрания Виктора Лукашенко новым Президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова - членом Исполкома НОК считаем абсолютно...
 
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