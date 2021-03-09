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Задача – миротворческая: в Ульяновской области начались российско-белорусские учения
09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Сегодня стартуют белорусско-российские тактические военные учения, передает телеканал «МИР 24».
На полигоне в Ульяновской области России свои навыки отработают Силы специальных операций Беларуси и
Из Беларуси в Россию отправились и две механизированные бригады. На полигоне в Мулино под Нижним Новгородом пройдет совместная тренировка с российскими коллегами.
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Навыки миротворцев отработают Силы специальных операций Беларуси и Воздушно-десантные войска России.
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