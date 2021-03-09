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Задача – миротворческая: в Ульяновской области начались российско-белорусские учения

09.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня стартуют белорусско-российские тактические военные учения, передает телеканал «МИР 24».

На полигоне в Ульяновской области России свои навыки отработают Силы специальных операций Беларуси и Воздушно-десантные войска России. Беларусь на маневрах представят десантники из Бреста. Сегодня они отправились в пункт назначения. Активная фаза учений начнется через неделю. В этом году акцент тренировок сделан на миротворческую тематику.

«Основная цель учений – получить практику нашим командирам. Это не свойственная нам задача, тем не менее, мы должны быть к этому готовы. Показать свою полевую выучку и перенять у командиров и штаба методы управления подразделениями. Именно в миротворческой операции», – сказал заместитель командира десантно-штурмовой бригады Владимир Гнедчик.

Из Беларуси в Россию отправились и две механизированные бригады. На полигоне в Мулино под Нижним Новгородом пройдет совместная тренировка с российскими коллегами.



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Теги: Брест
 
 
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Навыки миротворцев отработают Силы специальных операций Беларуси и Воздушно-десантные войска России.
 
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