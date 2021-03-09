Задача – миротворческая: в Ульяновской области начались российско-белорусские учения

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сегодня стартуют белорусско-российские тактические военные учения, передает телеканал «МИР 24».

На полигоне в Ульяновской области России свои навыки отработают Силы специальных операций Беларуси и Воздушно-десантные войска России . Беларусь на маневрах представят десантники из Бреста. Сегодня они отправились в пункт назначения. Активная фаза учений начнется через неделю. В этом году акцент тренировок сделан на миротворческую тематику.

«Основная цель учений – получить практику нашим командирам. Это не свойственная нам задача, тем не менее, мы должны быть к этому готовы. Показать свою полевую выучку и перенять у командиров и штаба методы управления подразделениями. Именно в миротворческой операции», – сказал заместитель командира десантно-штурмовой бригады Владимир Гнедчик.

Из Беларуси в Россию отправились и две механизированные бригады. На полигоне в Мулино под Нижним Новгородом пройдет совместная тренировка с российскими коллегами.