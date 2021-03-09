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Можно ли самому заметить проблемы с сосудами, которые снабжают мозг? Врач помогает разобраться
Источник материала: Tut.by
Что такое брахиоцефальные сосуды и как их помогает исследовать УЗИ головы и шеи? Врач-ангиохирург Александр Павлов отвечает на шесть популярных вопросов.
Что такое брахиоцефальные артерии и за что они отвечают?
Это сосуды, которые кровоснабжают голову и руки. Они крупные и отходят непосредственно от дуги аорты. К брахиоцефальным относятся сонные артерии (
В каких случаях человек может понять, что с этими артериями не все в порядке?
Важность брахиоцефальных сосудов в функционировании организма очень велика, поэтому эволюционно сформировались многочисленные механизмы и анатомические структуры, позволяющие обеспечить кровотоком мозг и руки даже при серьезных поражениях одной или нескольких брахиоцефальных артерий. С одной стороны, это жизненно необходимые механизмы, с другой — они во многом скрадывают клиническую картину, а это зачастую не позволяет пациенту самостоятельно определить причины изменений.
Нарушения проходимости брахиоцефальных сосудов (не только артерий, но и вен) проявляются по-разному. Это могут быть головные боли и головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, частые потери сознания, онемение конечностей, слабость в руке или руках, судороги, инсульты и т. д.
Пожалуй, единственными показаниями, при которых пациент может самостоятельно принять решение о необходимости проверки брахиоцефальных сосудов с помощью УЗИ будут отсутствие или резкое ослабление пульсации
Из-за чего появляются патологии брахиоцефальных артерий?
Причины очень разные, но наиболее частая —
Что может показать УЗИ БЦА?
УЗИ брахиоцефальных сосудов показывает их проходимость, уровень и протяженность сужения (стенозов) и полной закупорки (окклюзии) сосуда, патологическую извитость сосудов, скорость и направление кровотока. Если с сужением и закупоркой все достаточно просто для понимания, то вопросы направления и скорости кровотока по брахиоцефальным сосудам не так просты для оценки, а главное для дальнейшей интерпретации. Бывают патологические ситуации, когда кровоснабжение руки происходит через артерии, питающие мозг: в итоге при физической нагрузке может возникать «обкрадывание» мозга, когда больший поток крови направлен в сторону активно сокращающихся мышц руки.
Возможно выявить извитой ход артерий, но при этом скорость и направление кровотока будут нормальными, а порой при меньшей извитости без каких-либо сужений отмечается дефицит
К сожалению, УЗИ не позволяет в полной мере оценить нормальную структуру и патологические изменения брахиоцефальных сосудов. С одной стороны, это связано со сложными анатомическими взаимоотношениями между БЦА, а с другой, с тем, что значительная часть этих сосудов и
Кому стоит делать такое УЗИ?
Скрининговое (то есть без показаний) УЗИ брахиоцефальных сосудов как таковое не рекомендуется. Но, например, Американское общество нейровизуализации советует скрининг пациентам старше 65 лет, которые имеют три и более факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.
Безусловно, группой риска будут пациенты с симптомами нарушений кровоснабжения мозга, т. е. транзиторными ишемическими атаками или инсультами. Но в большинстве случаев такие пациенты сразу попадают в поле зрения врачей и полное обследование (включающее не только УЗИ БЦА) им оперативно назначается.
Что делают, если на УЗИ обнаружились изменения БЦА?
Если исследование выполнено по показаниям, но при этом выявленные изменения сосуда не требуют инвазивного (хирургического) вмешательства, то пациенту, как правило, будет назначена медикаментозная терапия, направленная на профилактику тромботических событий и замедление роста стенозирующей бляшки, а также препараты, повышающие эффективность метаболизма мозга и нейронной передачи.
При этом следует контролировать уровень сужения сосудов каждые 6−12 месяцев, поскольку, несмотря на терапию, возможен рост атеросклеротической бляшки или изменение внешнего окружения сосуда. Если в течение указанного периода происходит усиление симптоматики или появление новых симптомов, исследование следует выполнить раньше.
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Что такое брахиоцефальные сосуды и как их помогает исследовать УЗИ головы и шеи? Врач-ангиохирург Александр Павлов отвечает на шесть популярных вопросов.
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