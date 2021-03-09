Можно ли самому заметить проблемы с сосудами, которые снабжают мозг? Врач помогает разобраться

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Что такое брахиоцефальные сосуды и как их помогает исследовать УЗИ головы и шеи? Врач-ангиохирург Александр Павлов отвечает на шесть популярных вопросов.



Александр ПавловВрач- ангиохирург (флеболог) высшей категории медцентра «Блоссом Клиник» Врач-(флеболог) высшей категории медцентра «Блоссом Клиник»

Что такое брахиоцефальные артерии и за что они отвечают?

Это сосуды, которые кровоснабжают голову и руки. Они крупные и отходят непосредственно от дуги аорты. К брахиоцефальным относятся сонные артерии ( кровоснабжают большую часть мозга со своей стороны, лицо и структуры шеи), позвоночные артерии (кровоснабжают задние и стволовые отделы головного мозга, спинной мозг на уровне шеи), подключичные артерии (отвечают за кровоснабжение плечевого пояса и рук).

В каких случаях человек может понять, что с этими артериями не все в порядке?

Важность брахиоцефальных сосудов в функционировании организма очень велика, поэтому эволюционно сформировались многочисленные механизмы и анатомические структуры, позволяющие обеспечить кровотоком мозг и руки даже при серьезных поражениях одной или нескольких брахиоцефальных артерий. С одной стороны, это жизненно необходимые механизмы, с другой — они во многом скрадывают клиническую картину, а это зачастую не позволяет пациенту самостоятельно определить причины изменений.

Нарушения проходимости брахиоцефальных сосудов (не только артерий, но и вен) проявляются по-разному. Это могут быть головные боли и головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, частые потери сознания, онемение конечностей, слабость в руке или руках, судороги, инсульты и т. д.

Пожалуй, единственными показаниями, при которых пациент может самостоятельно принять решение о необходимости проверки брахиоцефальных сосудов с помощью УЗИ будут отсутствие или резкое ослабление пульсации лучевой артерии на предплечье (именно ее ищут при определении пульса в повседневной жизни) и резко возникший отек руки (указывает на необходимость проверки подключичных вен). Во всех остальных случаях (при головокружениях, онемениях конечностей и т. д.) первоначально стоит обратиться к терапевту, неврологу или ЛОР-врачу, ведь такие жалобы могут быть обусловлены абсолютно разными причинами — от артериальной гипертензии до гнойно-воспалительных процессов в среднем ухе.

Из-за чего появляются патологии брахиоцефальных артерий?

Причины очень разные, но наиболее частая — атеросклероз , который может появиться, например, из-за неправильного питания, курения. К тем или иным нарушениям, например тромбозу, могут приводить прием гормональных контрацептивов, гнойно-воспалительные заболевания шеи, лица, структур черепа, мозга, системные и аутоиммунные заболевания. Ряд патологических процессов обусловлен внешними причинами: чрезмерным развитием некоторых мышц, дополнительными анатомическими структурами (например, добавочными ребрами).



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Что может показать УЗИ БЦА?

УЗИ брахиоцефальных сосудов показывает их проходимость, уровень и протяженность сужения (стенозов) и полной закупорки (окклюзии) сосуда, патологическую извитость сосудов, скорость и направление кровотока. Если с сужением и закупоркой все достаточно просто для понимания, то вопросы направления и скорости кровотока по брахиоцефальным сосудам не так просты для оценки, а главное для дальнейшей интерпретации. Бывают патологические ситуации, когда кровоснабжение руки происходит через артерии, питающие мозг: в итоге при физической нагрузке может возникать «обкрадывание» мозга, когда больший поток крови направлен в сторону активно сокращающихся мышц руки.

Возможно выявить извитой ход артерий, но при этом скорость и направление кровотока будут нормальными, а порой при меньшей извитости без каких-либо сужений отмечается дефицит перфузии (кровоснабжения) мозга. При УЗИ иногда можно обнаружить или заподозрить внешнее сдавление сосуда ребром или мышцей, патологическое расширение (аневризму).

К сожалению, УЗИ не позволяет в полной мере оценить нормальную структуру и патологические изменения брахиоцефальных сосудов. С одной стороны, это связано со сложными анатомическими взаимоотношениями между БЦА, а с другой, с тем, что значительная часть этих сосудов и анастомозов между ними расположены под акустической тенью костных образований (ключицы, отростков позвонков, костей черепа). В итоге информация о состоянии брахиоцефальных сосудов, полученная при УЗИ, почти всегда не будет исчерпывающей, она скорее послужит указанием на дополнительное специфическое обследование — МРТ, КТ, церебральная панангиография.

Кому стоит делать такое УЗИ?

Скрининговое (то есть без показаний) УЗИ брахиоцефальных сосудов как таковое не рекомендуется. Но, например, Американское общество нейровизуализации советует скрининг пациентам старше 65 лет, которые имеют три и более факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

Безусловно, группой риска будут пациенты с симптомами нарушений кровоснабжения мозга, т. е. транзиторными ишемическими атаками или инсультами. Но в большинстве случаев такие пациенты сразу попадают в поле зрения врачей и полное обследование (включающее не только УЗИ БЦА) им оперативно назначается.

Что делают, если на УЗИ обнаружились изменения БЦА?

Если исследование выполнено по показаниям, но при этом выявленные изменения сосуда не требуют инвазивного (хирургического) вмешательства, то пациенту, как правило, будет назначена медикаментозная терапия, направленная на профилактику тромботических событий и замедление роста стенозирующей бляшки, а также препараты, повышающие эффективность метаболизма мозга и нейронной передачи.

При этом следует контролировать уровень сужения сосудов каждые 6−12 месяцев, поскольку, несмотря на терапию, возможен рост атеросклеротической бляшки или изменение внешнего окружения сосуда. Если в течение указанного периода происходит усиление симптоматики или появление новых симптомов, исследование следует выполнить раньше.