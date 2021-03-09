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ГАИ остановила пьяную мать на Audi: женщина поссорилась с мужем и ехала с детьми к подруге отмечать 8 Марта

09.03.2021 18:23 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

8 марта в Лунинце сотрудники ГАИ остановили пьяную женщину, которая везла на Audi своих детей, сообщает ГАИ региона.


Фото использовано в качестве иллюстрации. Фото: ГАИ Первомайского района

Около 1.00 на улице Чехова внимание инспекторов привлекла иномарка, которая петляла по дороге. Автомобилем управляла 28-летняя местная жительница, она везла в салоне своих дочерей — двух и восьми лет. Физическое состояние водителя вызвало подозрение. Проведенное освидетельствование показало 1 промилле.

«По словам женщины, она поссорилась с супругом, забрала дочерей и отправилась к подруге отмечать праздник», — сообщили в ГАИ.

На девушку составили протокол, автомобиль доставили на штрафстоянку.

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На женщину составили протокол, автомобиль отправили на штрафстоянку.
 
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