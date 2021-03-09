|
Все же весна – к пятнице в Беларусь придет оттепель
09.03.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар – Sputnik. Всю неделю в Беларуси будет прохладно, но к выходным в стране начнется оттепель, сообщили в Белгидромете.
В среду 10 марта утром будет слабый туман. Ветер переменный, умеренный. На отдельных участках дорог гололедица. Температура воздуха ночью от -6°С до -12°С, по северу страны – до -16°С. Днем по северу температура воздуха будет от -4°С до +4°С по юго-западу. Атмосферное давление сильно не изменится.
В четверг, 11 марта, в стране будет облачно, без осадков. На отдельных участках дорог гололедица. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха ночью от −4°С до -11°С, при прояснениях до -17°С. Днем максимальная температура по югу до +5°С, а на севере будет до 5 мороза.
В пятницу, 12 марта, с территории Европы придут теплые воздушные массы. Морозы начнут ослабевать. Будет мокрый снег, дождь. На дорогах гололедица. Ветер порывистый, местами сильный. Температура воздуха ночью от −1°С до - 8°С. Днем по северо-востоку будет от −2°С до +5°С, по юго-западу до +7 °С.
Как сообщают синоптики, в субботу и воскресенье ожидается оттепельная погода. На большей части территории страны пройдут кратковременные осадки – преимущественно дожди.
Как быть с зимними шинами
С 1 марта зимние шины на автомобиле уже необязательны ― за их отсутствие водителя не оштрафуют, однако
Летние шины обычно рекомендуется использовать на автомобилях при температуре воздуха выше 7 градусов. С наступлением календарной весны нет смысла срочно менять резину, так как даже в апреле и начале мая в Беларуси иногда выпадает снег, по утрам на дорогах бывает гололедица. Нередко водителям советуют переобуваться только после майских праздников.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ближайшие дни в стране синоптики прогнозируют морозы, ночью до минус 17°С, а в выходные – уже дожди.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)