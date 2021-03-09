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Автомобильное топливо дорожает в Беларуси шестой раз с начала года
09.03.2021 18:23 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 9 мар - Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 10 марта, сообщила пресс-служба "Белнефтехима".
Повышение цен на автомобильное топливо в концерне объяснили тенденцией роста мировых котировок нефти. Традиционно топливо дорожает на одну копейку.
Новые цены:
В предыдущий раз цены изменялись на предыдущей неделе –
До первого подорожания в 2021 году старые цены продержались 85 дней. В 2020-м цены на бензин и дизель менялись 16 раз, в 2019-м – 28 раз.
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Повышение цен на автомобильное топливо в концерне объяснили тенденцией роста мировых котировок нефти.
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