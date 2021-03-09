Автомобильное топливо дорожает в Беларуси шестой раз с начала года

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 9 мар - Sputnik. Автомобильное топливо дорожает в Беларуси с 10 марта, сообщила пресс-служба "Белнефтехима".

Повышение цен на автомобильное топливо в концерне объяснили тенденцией роста мировых котировок нефти. Традиционно топливо дорожает на одну копейку.

Новые цены:

АИ-92-К5-Евро – 1,76 руб.

АИ-95-К5-Евро – 1,86 руб.

АИ-98-К5-Евро – 2,08 руб.

ДТ – 1,86 руб.

В предыдущий раз цены изменялись на предыдущей неделе – 1 марта , до этого – 23 февраля , 16 февраля , 28 января и 21 января . Таким образом, это уже шестое подорожание бензина в 2021 году.

До первого подорожания в 2021 году старые цены продержались 85 дней. В 2020-м цены на бензин и дизель менялись 16 раз, в 2019-м – 28 раз.