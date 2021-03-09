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Первый блок БелАЭС 10 марта снова отключат от сети

09.03.2021 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет планово отключен от сети, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

Первый блок БелАЭС 10 марта снова отключат от сети

Блок отключат в соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. На этот раз — для «исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня».

«Данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора», — говорится в сообщении ведомства.

В предыдущий раз блок отключали 20 февраля — для проведения «регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации». В сеть его повторно включили 8 марта, после чего началось повышение мощности реакторной установки.

«В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы. К настоящему времени из 394 запланированных испытаний данного этапа успешно завершены 259», — говорилось тогда в сообщении Минэнерго.

Белорусская АЭС возводится вблизи Островца (Гродненская область) преимущественно за счет кредита России по российскому проекту ВВЭР-1200 (первый блок готов на 99%, второй — на 78%). Генеральным проектировщиком и генподрядчиком сооружения станции выступает компания «АСЭ», входящая в структуру госкорпорации «Росатом».
 
 
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Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет планово отключен от сети, сообщает пресс-служба Министерства энергетики.
 
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