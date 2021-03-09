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Где-то и когда-то. Подана заявка на празднование Дня Воли

09.03.2021 18:25 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Белорусская социал-демократическая партия (Грамада), общественное объединение «БНФ «Адраджэньне» и движение «За Свободу» подали в Мингорисполком заявку на проведение массового мероприятия в очередную годовщину провозглашения Белорусской Народной Республики, которую демократическая общественность традиционно отмечает 25 марта (День Воли).

Где-то и когда-то. Подана заявка на празднование Дня Воли

«Дату, время и место я вам не скажу, потому что прежде это было формальной причиной для отказа в разрешении мероприятия», — заявил БелаПАН председатель БСДП (Грамада) Игорь Борисов, подтвердив сам факт подачи заявки.

По его словам, в заявке указано, что планируется провести акцию с участием 30 тысяч человек.

Законодательство предусматривает, что для проведения массового мероприятия необходимо заключить соответствующие договоры с коммунальной службой, милицией и медиками.

«С этим дела зашли в тупик, — сообщил Борисов. — БНФ пытался заключить договоры со всеми ними, получилось только с медиками. Коммунальщики сказали, что дадут разрешение тогда, когда будет решение Мингорисполкома о разрешении мероприятия. А милиция молчит уже больше месяца, хотя представителям БНФ удалось попасть на прием, передать заявление по поводу заключения договора. Пока — тишина. Поэтому мы в одном из пунктов заявки просим Мингорисполком обязать минскую милицию и коммунальщиков заключить с нами договоры об охране правопорядка и по уборке территории».

По мнению лидера БСДП (Грамада), для властей удовлетворить заявку представителей демократической общественности будет «наилучшим способом провести празднование Дня Воли цивилизованно».

«Для участников это, во-первых, безопасность, во-вторых, возможность использования национальной символики. И это снимет головную боль у власти, потому что будет понятно и предсказуемо, где, в какой точке города, будет активность. Мы всегда открыты, публичны, наша позиция линейная и понятная», — подчеркнул Борисов.

В прошлом году из-за пандемии COVID-19 День Воли было решено отметить праздником «Достойный День Воли» в онлайн-формате. Его организовала команда молодых общественных активистов, которая на 100-ю годовщину БНР в 2018 году подготовила наиболее масштабное празднование Дня Воли возле оперного театра в Минске. Прямая трансляция праздника не состоялась из-за проблем с интернетом, которые, как предполагали организаторы, могли быть созданы намеренно. Позже в сети появилась видеозапись мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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Место и время массовой акции организаторы пока называть не хотят.
 
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