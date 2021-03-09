ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

SpaceX хочет подключить свою спутниковую интернет-сеть Starlink к самолетам и кораблям

09.03.2021 18:39 — Разное | Хартия'97  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Хартия'97

SpaceX хочет подключить свою спутниковую интернет-сеть Starlink к самолетам и кораблям

  • 9.03.2021, 18:38
SpaceX хочет подключить свою спутниковую интернет-сеть Starlink к самолетам и кораблям

SpaceX запустила уже более 1100 спутников для интернет-сети Starlink.

Американская компания SpaceX хочет начать подключение больших транспортных средств – от грузовиков до самолетов и кораблей – к своей спутниковой интернет-сети Starlink. Такой запрос компания подала в Федеральную комиссию по связи, отмечает CNBC.

Такой шаг позволит расширить сеть из домов и офисов на транспортные средства. Согласно запросу, SpaceX хочет начать предоставлять услуги именно для больших транспортных средств.

Интернет от Starlink будет доступен как в США, так и в других частях мира. Директор по спутниковой политике SpaceX Дэвид Голдман привел примеры водителей грузовиков из США и пилотов европейских грузовых авиалайнеров, которые демонстрируют необходимость доступа к интернету во время движения.

В то же время в SpaceX не указывают, будут ли терминалы для использования Starlink иметь другой дизайн, нежели те, которые сейчас устанавливают первым клиентам в виде спутниковых тарелок. Однако SpaceX заверила, что мобильные станции будут иметь дополнительные крепления, "которые позволят устанавливать их на транспортные средства, суда и самолеты".

Starlink – проект системы околоземных спутников SpaceX для дешевого и скоростного интернета. Федеральная комиссия по связи США дала SpaceX разрешение на запуск 12 тыс. спутников данного типа, которые созданы для полномасштабной сети, призванной обеспечить жителей Земли широкополосным доступом к интернету в любом месте земного шара.

На сегодняшний день SpaceX запустила более 1100 спутников для Starlink. В октябре прошлого года SpaceX запустила публичную бета-версию приложения Starlink для клиентов в США, Канаде и Великобритании по цене $99 в месяц.

Скачивайте и устанавливайте мессенджер Telegram на свой смартфон или компьютер, подписывайтесь (кнопка «Присоединиться») на канал «Хартия-97».

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
SpaceX запустила уже более 1100 спутников для интернет-сети Starlink.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белнефтехим с 10 марта повышает цены на АЗС на 1 копейку
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by