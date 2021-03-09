Источник материала: Хартия'97

Михаил Пастухов: Трансформацию системы власти следует осуществлять на основе Конституции 1994 года 8 9.03.2021, 17:47

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Это единственная законная основа белорусского государства и общества.

На сессии Совета ООН по правам человека в Женеве, 25 февраля с.г. был заслушан доклад о ситуации с правами человека в Беларуси в период с 1 мая по 20 декабря 2020 г. Его представила Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. По ее мнению, речь идет о беспрецедентном по своим масштабам кризисе в указанной сфере, пишет экс-судья Конституционного суда Беларуси Михаил Пастухов для сайта «Свободные новости» .

Что у нас необычное?

В докладе Верховного комиссара ООН отмечается, что белорусские власти не разрешили ей посетить нашу маленькую, но гордую страну. Поэтому доклад пришлось готовить на основе мониторинга текущих событий.

Ранее по вопросу о положении в области прав человека в Беларуси подготавливались доклады по результатам предыдущих выборов (в 2013, 2016 и 2019 гг.). При этом белорусским властям предлагалось обеспечить условия для проведения плюралистичных дебатов, мирных собраний, а также воздержаться от применения уголовного законодательства в отношении политических оппонентов.

Что касается выборов 2020 г., то в докладе говорится о привлечении к уголовной ответственности более 1000 человек, включая участников предвыборной кампании, блогеров, журналистов. Также отмечается, что представители охраны общественного порядка применяли чрезмерную силу, включая избиения дубинками, водяные пушки, резиновые пули и светошумовые гранаты.

В докладе Верховного комиссара ООН содержится вывод, что «…ряд действий белорусских властей до и после выборов был направлен на ограничение прав на свободу мнений, на проведение мирных собраний и ассоциаций, а также права граждан на участие в политической жизни…».

Что нам предлагают?

Представители ООН высказали в адрес белорусских властей ряд рекомендаций. В частности, предлагается «…обеспечить проведение независимых, беспристрастных, оперативных и транспарентных расследований всех утверждений о нарушении прав человека, включая гибель и ранения людей, а также пытки или жестокое обращение, в том числе акты сексуального насилия, и привлечение виновных к судебной ответственности и их адекватное наказание». Кроме того, жертвы нарушения прав человека должны получить возмещение и надлежащие средства правовой защиты.

Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет потребовала «немедленно и безоговорочно» освободить всех тех, кто был незаконно или произвольно задержан за мирное выражение своих взглядов, включая правозащитников, журналистов, адвокатов, а также прекратить любые административные или уголовные санкции в отношении людей за осуществление своих политических прав.

Еще одной рекомендацией правительству Беларуси является проведение реформы национальной правовой базы «…в целях решения системных проблем и предотвращения повторения нарушений прав человека». В частности, предлагается обеспечить независимость судебных органов и адвокатов. Для этого предлагается создать орган судейского самоуправления для отбора, назначения, продвижения по службе, увольнения и привлечения к ответственности судей.

Пора от слов перейти к делу

Безусловно, рекомендации со стороны ООН правильные и могут улучшить ситуацию в области прав человека. Проблема лишь в том, чтобы претворить их в жизнь. Для этого потребуется начать процесс преобразования нынешней системы власти.

Первым шагом на этом пути может стать проведение конституционной реформы. Над ее сценарием работают и представители власти, и «команда Тихановской», и другие субъекты политической деятельности. Причем, каждый с учетом своих целей.

Мне представляется, что трансформацию системы власти следует осуществлять на основе Конституции 1994 года как единственной законной основы белорусского государства и общества. При этом определяющим условием для последующих преобразований станут выборы в легитимный парламент страны, каковым по Конституции 1994 года является Верховный Совет Республики Беларусь.

Все остальное приложится. Речь идет о формировании нового состава правительства, Национального банка, судов, прокуратуры, органов местного самоуправления. Придется срочно принимать и обновлять законодательство, создать специальную комиссию по расследованию фактов нарушения прав граждан в ходе предыдущих выборов, включая выборы 9 августа 2020 г.

Вторым шагом в плане надлежащего обеспечения и защиты прав человека может быть реформа судов и правоохранительных органов: милиции, следствия, спецслужб, прокуратуры. При этом необходимо провести серьезную кадровую чистку этих органов. Что касается судов, то надо ввести выборность судей всех уровней. Для остальных правоохранительных органов достаточно осуществить общественную переаттестацию. Важно также дать «вольную» адвокатам и нотариусам, «отвязав» их от органов юстиции.

Третьим шагом может стать учреждение должности уполномоченного по правам человека с несколькими заместителями по направления деятельности (защита прав детей, женщин, инвалидов, пенсионеров, заключенных и др.). К уполномоченному можно будет обращаться напрямую, как к «скорой помощи». Он должен всех защитить, используя свои полномочия. По сути, это будет легализация работы нынешних правозащитников, которых сегодня прессуют, как и их подзащитных.

Отмечу, что мною уже подготовлен проект закона об уполномоченном по правам человека. Он был обсужден и одобрен Белорусской социал-демократической партией (Грамада). Дело — за его реализацией. Что касается кандидатуры первого омбудсмена страны, то я, в почтовом сообщении, номинировал на эту должность гомельского правозащитника Леонида Судаленко. Как известно, сейчас он находится под стражей по широко распространившейся по Беларуси статье 342 УК («Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них»).

Очевидно, что для улучшения ситуации с правами человека нам потребуется также провести реформу сохранившейся со сталинских времен тюремной системы. В ее владениях, обнесенных колючей проволокой, находится свыше 30 тысяч человек. Еще столько (если не больше) трудится на так называемой «химии» и прочих исправительных работах. При изменении ситуации к лучшему многие приговоры придется пересмотреть, провести глобальную амнистию. Условия содержания осужденных надо привести в соответствие с международно-правовыми стандартами, а Департамент исполнения наказаний передать в подчинение Министерства юстиции (это будет неожиданный подарок для тихих чиновников от юриспруденции. — Авт.).

Тем самым, на пути преобразований нас ждет много дел. Но мы с ними справимся. Стимулом для этого будет служить благая цель — улучшить условия жизни людей, защитить права и свободы граждан, восстановить попранную законность и справедливость.

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