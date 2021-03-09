Источник материала: UDF



Фото: nn.by

«Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь выросло на 19 процентов, розничные цены на моторное топливо на АЗС увеличатся на 1 копейку», — говоритс в сообщении.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так С 10 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо Это уже шестое повышение цен на топливо с 20 21 году.

Таким образом, с 10 марта стоимость 1 литра бензина АИ-92-К5-Евро составит 1 рубль 76 копеек, АИ-95-К5-Евро — 1 рубль 86 копеек, АИ-98-К5-Евро — 2 рубля 8 копеек, ДТ — 1 рубль 86 копеек.Это уже шестое повышение цен на топливо с 20 21 году.