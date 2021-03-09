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Особенности системы смазки

Как возникают задиры в цилиндрах

Как же правильно греть мотор?

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Почему и как работа на холостых оборотах убивает бензиновые двигатели Длительная работа на холостых оборотах для современных моторов губительна.

Чтобы понять, чем чревата долгая работа бензинового ДВС на холостых оборотах, нужно обратиться к устройству системы смазки агрегата. Масло должно поступать к трущимся деталям двигателя бесперебойно: масляная плёнка разделяет детали и заменяет сухое трение между ними трением частиц смазки между собой. Нарушение этого процесса приводит к плачевным последствиям.Смазка элементов ДВС осуществляется комбинированным способом: к наиболее нагруженным узлам масло поступает под давлением по специальным масляным каналам, а к менее нагруженным – самотёком или разбрызгиванием. Масляный насос поставляет смазку к коренным и шатунным подшипникам коленвала, поршневым пальцам, опорам и кулачкам распредвала, оси коромысел привода клапанов, к валу турбокомпрессора, на внутреннюю поверхность поршней для их охлаждения, в гидротолкатели клапанов и исполнительные механизмы систем фазовращения. А вот на поверхность цилиндров масло попадает уже методом разбрызгивания через отверстия в нижней головке шатуна или форсунки в нижней части блока цилиндров (при наличии таковых). Капли масла попадают на вращающиеся части кривошипно-шатунного механизма и превращаются в масляный туман. Он, в свою очередь, оседает на стенках цилиндров и снижает трение при движении поршней. На холостых оборотах работы двигателя этот процесс происходит не слишком эффективно.Суть проблемы, ведущей к преждевременному износу современных малолитражных бензиновых ДВС, прекрасно описал специалист в области двигателей внутреннего сгорания. Корень зла сокрыт в холостых оборотах.На холостых оборотах двигатель поддерживает минимально возможную частоту оборотов коленчатого вала при отсутствии существенной нагрузки. Раньше, в 70-80-е годы прошлого века такой режим не приводил к негативным последствиям и поломкам, теперь ситуация изменилась: некоторым образцам двигателестроения хватает нескольких десятков минут или часов для образования задиров на стенках цилиндров. Производительность масляного насоса здесь ни при чём.Все без исключения современные бензиновые двигатели внутреннего сгорания выполнены по длинноходной схеме: ход поршня в среднем составляет 90 мм, а диаметр цилиндров сравнительно мал. Стенки цилиндров, напомним, смазываются масляным туманом, образующимся в результате выдавливания масляной плёнки между вкладышем и коленчатым валом, а также брызгами, возникающими под действием центробежной силы. Для активного образования масляного тумана требуется важное условие: обороты не должны падать ниже 1 200-1 500.При работе двигателя на стандартных холостых оборотах (обычно в районе 750-800 об/мин.) масло продолжает выдавливаться из-под шатунных вкладышей, но интенсивность разбрызгивания и образования масляного тумана оказывается недостаточной – мелкие капли так и остаются мелкими каплями. Более того, эти мелкие капли почти не попадают в верхнюю треть цилиндров. Результат очевиден: верхняя часть цилиндров неэффективно смазывается, в какой-то момент начинается трение на сухую, сопровождающееся сильным износом.Вносят свою лепту в сокращение ресурса бензиновых ДВС и жёсткие экологические стандарты: производители прилагают все усилия, чтобы максимально снизить холостые обороты при одновременном сильном обеднении топливовоздушной смеси.Вернёмся к волнующей многих проблеме: стоит ли греть ДВС перед поездкой и как правильно это делать? Полностью победить проблему недостаточной смазки верхней части цилиндров при работе на холостых, по мнению специалистов, можно повышением оборотов до 1 100 - 1 200 (на этом значении уже образуется достаточно много масляного тумана). Правда, стоит учесть, что работа ДВС на холостом ходу и без того неэффективна. К примеру, система кондиционирования и отопления начинают адекватно работать при 1 500 – 2 000 об/мин.Куда практичнее и правильнее не убивать мотор понапрасну, а через минуту-другую после запуска отправляться в путь. Главное – не впадать при этом в крайности: холодное масло также плохо разбрызгивается и образует недостаточное количество масляного тумана – даже на высоких оборотах. Пока движок не прогреется, сильно раскручивать его не рекомендуется.