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«Меченые»: BYPOL опубликовала видео с задержанными, которых помечали краской
Источник материала: UDF
Кадр из видео
Следует отметить, что подобная практика применялась в гитлеровских концлагерях для идентификации заключённых по странам, расе и приговору.
А в Беларуси это делалось для «сортировки» протестующих по степени их «опасности». Помеченных черной краской избивали очень жестоко, могли покалечить и убить.
А помечали черной краской, например, за «сопротивление», то есть человек просто попытался убежать от силовиков.
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Подобная практика применялась в гитлеровских концлагерях.
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