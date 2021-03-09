Источник материала: UDF



Кадр из видео

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Меченые»: BYPOL опубликовала видео с задержанными, которых помечали краской Подобная практика применялась в гитлеровских концлагерях.

Следует отметить, что подобная практика применялась в гитлеровских концлагерях для идентификации заключённых по странам, расе и приговору.А в Беларуси это делалось для «сортировки» протестующих по степени их «опасности». Помеченных черной краской избивали очень жестоко, могли покалечить и убить.А помечали черной краской, например, за «сопротивление», то есть человек просто попытался убежать от силовиков.