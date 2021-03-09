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Онколог рассказал, какая колбаса опаснее сигарет
Источник материала: UDF
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Такой информацией поделился доктор медицинских наук, главный онколог «СМ-Клиника» Александр Серяков.
Специалист отметил, что всего пятьдесят граммов сырокопчёной колбасы по своим канцерогенным качествам равны выкуренной пачке сигарет. Ежедневное употребление данного продукта даже в малых дозах повышает риск развития онкологии толстой кишки на 18%. Об этом говорят данные проведенных медиками исследований.
Онколог напомнил, что многие продукты из переработанного мяса официально отнесены к канцерогенам первой группы. Однако сырокопчёная колбаса в разы вреднее тех же сарделек или сосисок, так как приготавливается под воздействием дыма, который содержит нитриты и бензпирен.
Врач посоветовал ограничить потребление мясных продуктов, подвергшихся любой обработке для увеличения их срока годности. В числе такой переработки специалист назвал копчение, соление, консервацию и изготовление полуфабрикатов.
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Многие продукты из переработанного мяса официально отнесены к канцерогенам первой группы.
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