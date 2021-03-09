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Белорусскую АЭС снова отключат от сети / Еврорадио

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Уже не смешно: БелАЭС снова отключат от сети через два дня после включения В пресс-службе «Белэнерго» заявляют, что это плановое отключение.

В пресс-службе «Белэнерго» заявляют, что это плановое отключение — для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением её мощности до минимально контролируемого уровня.Самое интересное, что с 20 февраля первый энергоблок был отключен от сети. Включили его только вчера — 8 марта. Это отключение в «Белэнерго» также объясняли как плановое — «выполнение регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации».