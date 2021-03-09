Источник материала: UDF



Банки все ещё вынуждены работать в условиях ограниченной ликвидности / Reuters

Еда на вексель

Лишь слабый отскок

Спрос на кредиты растёт, но дают их не всем

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Получить кредит станет проще, но сложнее: денег у банков нет Что это значит? Точно не то, что кредиты станут дешевле.

Что это значит? Точно не то, что кредиты станут дешевле.Проценты по новым кредитным предложениям кусаются. Например, Беларусбанк возобновил ипотечное кредитование жилья, свёрнутое ещё весной 2020 года. Ставка — 21% годовых.Также Беларусбанк снова начал выдавать кредиты на потребительские нужды — под 24–25% годовых. На некоторые товары партнёров банка можно взять кредиты под 11,25% годовых и под 4–11%.Даже еду в Беларуси теперь можно купить в кредит. Это предложение от “Е-доставки”. Но готовы ли вы платить за такой кредит 22–24% годовых?ОК, но, может быть, получить кредит станет проще? Да. Но...Прошлой весной белорусские банки начали ограничивать выдачу кредитов из-за пандемии. Осенью они практически прекратили кредитование и ужесточили условия выдачи кредитов. Это было связано с оттоком депозитов и тем, что Нацбанк перестал предоставлять банкам ликвидность.По мнению старшего научного сотрудника BEROC, нынешние оптимистичные ожидания банков по смягчению условий кредитования стоит интерпретировать лишь как слабый отскок.— Ситуация не вернётся к тому, что было в начале 2020 года. Будет слабенькое смягчение условий по сравнению со вторым полугодием. Возможно, у всех сейчас ожидания, что правительство будет подстёгивать Нацбанк к более мягкой политике для того, чтобы поддерживать предприятия. Это проявится на кредитно-депозитном рынке.Тем временем банки отмечают повышение спроса на заимствования в белорусских рублях. Больше всего он увеличился у крупного бизнеса.— В I квартале 2021 года и II квартале 2021 года участники обследования [банки. — Еврорадио] прогнозируют продолжение повышения спроса для всех категорий кредитополучателей, за исключением физических лиц на финансирование недвижимости, спрос для которых в I квартале не изменится, — говорится в обозрении Национального банка.Спрос на кредиты в иностранной валюте в конце прошлого года тоже рос, причём у всех представителей бизнеса. Согласно прогнозам банкиров, он продолжит расти, особенно во втором квартале.Но Дмитрий Крук подчёркивает, что с середины прошлого года из-за пандемии спрос крупных госпредприятий на деньги вырос и не удовлетворяется. У банков есть сомнения в их платёжеспособности.— Сами банки ограничены в ликвидности, поэтому не так активно их кредитуют. В четвёртом квартале с подачи органов власти это происходило более интенсивно, но не радикально.А кредитование по физлицам замерло. Было 15,5 миллиарда рублей на начало четвёртого квартала и практически идентичные цифры на начало февраля. Розничный рынок во многом тоже замер. Это как раз следствие ограничения ликвидности и того, что имеющуюся ликвидность банки принуждают направлять на кредитование реального сектора.