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Составлен мировой рейтинг инвестиций в роскошь

09.03.2021 18:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Первое место в мире на рынке роскоши удерживают инвестиции в изобразительное искусство. По объемам. А вот по росту цен лидером являются редкие сорта виски.



Для составления рейтинга самых популярных инвестиций в предметы роскоши в 2020 году, Knight Frank опросил более 600 частных банкиров, консультантов по благосостоянию и семейных офисов. На основании данного опроса и был составлен Knight Frank Luxury Investment Index. 

Искусство, без сомнения, было высшей категорией на 2020 год, занимая первое место во всех географических регионах, кроме Африки и Азии, где оно заняло второе место. По оценкам, в 2019 году мировой рынок произведений искусства оценивается в 64 миллиарда долларов , и он часто поддерживается через аукционные дома, такие как Sotheby’s .

Глобальный средний рейтингКатегория10-летний рост стоимости активов (%)
1Изобразительное искусство71%
2Классические автомобили193%
3Часы89%
4Вино127%
5ювелирные украшения67%
6Редкий виски478%
7Мебель22%
8Цветные бриллианты39%
9Монеты72%
10Сумки108%
Что касается удорожания активов, за последние 10 лет больше всего выросли в цене редкие сорта виски . Ценители этого напитка будут знакомы с такими винокурнями, как The Macallan, чьи редкие бутылки можно продать более чем за миллион долларов.

Крупнейшие продажи 2020 года

Эксперты также назвали самые экстравагантные и достойные внимания сделки по продаже предметов роскоши 2020 года.

Изобразительное искусство

Триптих Фрэнсиса Бэкона 1981 года, «Вдохновленный Орестеей Эсхила», был продан Sotheby's за 84,6 миллиона долларов в июне 2020 года. Триптих - это произведение искусства, которое разделено на три части, но отображается как единое целое.

Другие картины Фрэнсиса Бэкона были проданы за еще большие суммы. В 2013 году « Три этюда Люсьена Фрейда» были проданы аукционным домом Christie's за 142 миллиона долларов .

Классические автомобили

Bugatti Type 55 Super Sport Roadster 1932 года был продан за 7,1 миллиона долларов в марте 2020 года, что сделало его одной из крупнейших продаж классических автомобилей года.

Компания Bugatti, основанная в 1909 году, произвела одни из самых популярных в мире автомобилей. Французский бренд был приобретен Volkswagen Group в 1998 году, и с тех пор выпустил множество специальных автомобилей с заоблачными ценами.

Сумки

Сумка Hermès Himalaya Niloticus Crocodile Retourné Kelly 25 была продана в ноябре 2020 года за 437 330 долларов , став самой дорогой сумкой, когда-либо проданной на аукционе. Компания Hermès, основанная в 1837 году, считается одним из самых престижных производителей сумок в мире.

Инфографика visualcapitalist.com
 
 
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Первое место в мире на рынке роскоши удерживают инвестиции в изобразительное искусство. По объемам. А вот по росту цен лидером являются редкие сорта виски.
 
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