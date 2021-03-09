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«Белавиа» решила продлить приостановку рейсов сразу по нескольким направлениям

09.03.2021 18:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На сайте авиакомпании сказано, что самолеты во многие города не будут летать до конца марта, а по некоторым направлениям, например в Женеву, — до 30 октября.




Рейсы в Тель-Авив приостановлены до 20 марта. До 27 марта не будут летать самолеты в Ригу, Будапешт и Алматы, а также во все аэропорты России, кроме московского Домодедово, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Приостановка полетов в российские города продлевается из-за отсутствия разрешения со стороны России, сказано на сайте «Белавиа», пишет Officelife.media Рейсы в Ашхабад отменены до 5 апреля.

Вернуть деньги за отмененные полеты или изменить даты можно до 30 марта, по некоторым направлениям, например в Москву, Сочи или Ригу, — до 30 июня.
 
 
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На сайте авиакомпании сказано, что самолеты во многие города не будут летать до конца марта, а по некоторым направлениям, например в Женеву, — до 30 октября.
 
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