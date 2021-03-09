«Белавиа» решила продлить приостановку рейсов сразу по нескольким направлениям

Рейсы в Тель-Авив приостановлены до 20 марта. До 27 марта не будут летать самолеты в Ригу, Будапешт и Алматы, а также во все аэропорты России, кроме московского Домодедово, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Приостановка полетов в российские города продлевается из-за отсутствия разрешения со стороны России, сказано на сайте «Белавиа»,Officelife.media Рейсы в Ашхабад отменены до 5 апреля.