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«Белавиа» решила продлить приостановку рейсов сразу по нескольким направлениям
Источник материала: Партизан
На сайте авиакомпании сказано, что самолеты во многие города не будут летать до конца марта, а по некоторым направлениям, например в Женеву, — до 30 октября.
Рейсы в Тель-Авив приостановлены до 20 марта. До 27 марта не будут летать самолеты в Ригу, Будапешт и Алматы, а также во все аэропорты России, кроме московского Домодедово, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Приостановка полетов в российские города продлевается из-за отсутствия разрешения со стороны России, сказано на сайте «Белавиа»,
Вернуть деньги за отмененные полеты или изменить даты можно до 30 марта, по некоторым направлениям, например в Москву, Сочи или Ригу, — до 30 июня.
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На сайте авиакомпании сказано, что самолеты во многие города не будут летать до конца марта, а по некоторым направлениям, например в Женеву, — до 30 октября.
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