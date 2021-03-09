Первый энергоблок БелАЭС 10 марта будет планово отключен от сети - Минэнерго









пишет interfax.by. "В соответствии с программой этапа опытно-промышленной эксплуатации, 10 марта первый энергоблок БелАЭС будет отключен от сети для проведения исследований ксеноновых переходных процессов в реакторной установке со снижением ее мощности до минимально контролируемого уровня", - уточнили в ведомстве,interfax.by.





В Минэнерго отметили, что данный вид исследований необходим для определения нейтронно-физических характеристик активной зоны реактора.





Как сообщалось, в понедельник, 8 марта, первый энергоблок БелАЭС был включен в сеть после выполнения регламентных работ, предусмотренных этапом опытно-промышленной эксплуатации. До этого он был остановлен с 20 февраля.





В Минэнерго сообщали, что на первом энергоблоке будут продолжены испытания систем и оборудования, а также регламентные работы, как и предусмотрено программой этапа опытно-промышленной эксплуатации. На данный момент из 394 запланированных испытаний этапа успешно завершены 259.





Беларусь ведет строительство АЭС рядом с городом Островец в Гродненской области по российскому проекту "ВВЭР-1200". Она будет состоять из двух энергоблоков мощностью 1200 МВт каждый. Физпуск первого энергоблока запланирован на первый квартал 2020 года, второго - в течение 2020 года. Генподрядчиком строительства АЭС является "Атомстройэкспорт" (структура "Росатома").







