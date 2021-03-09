Беларусь на Евровидении-2021 представят участники провластных автопробегов

Участники группы известны своим участием в провластных автопробегах. О себе они пишут на собственном сайте: "мы не можем оставаться равнодушными", когда "под соусом" политической борьбы "пытаются разрушить страну, которую мы любим и в которой живем".





В декабре группа выступила в Купаловском театре. Лидер группы Дмитрий Бутаков между песнями читал ироничные стихи о бело-красно-белом флаге, Всебелорусском учредительном съезде 1917 года, который состоялся в Купаловском театре, и людях, которые «присягали Гитлеру».