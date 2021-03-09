ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

«Глубже дна я не слыхал». Что пишут беларусы, которые уже увидели, кто их будет представлять на «Евровидении»

09.03.2021 18:51 — Разное | KYKY  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: KYKY

>

Сегодня стало известно, что на международном конкурсе «Евровидение» Беларусь представит группа из Барановичей «Галасы ЗМеста». Это коллектив, который в своих песнях высмеивает лидеров и сторонников перемен. 

Вот строчки из песни, которые эти музыканты собираются спеть в Европе в 2021-м: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке»: песня, с которой «Галасы ЗМеста» хотят выступить на «Евровидении». А вот и клип – слабонервным смотреть не советуем. 

«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме 18-22 мая. 

Реакция соцсетей 

Реакция беларусов не заставила себя ждать – иронические посты о таланте и успехи «Галасоу» уже появились в лентах. 

Новости дня
Новости разные
 
С 10 марта в Беларуси снова дорожает автомобильное топливо
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by