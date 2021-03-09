«Глубже дна я не слыхал». Что пишут беларусы, которые уже увидели, кто их будет представлять на «Евровидении»

Источник материала: KYKY

Сегодня стало известно, что на международном конкурсе «Евровидение» Беларусь представит группа из Барановичей «Галасы ЗМеста». Это коллектив, который в своих песнях высмеивает лидеров и сторонников перемен.

Вот строчки из песни, которые эти музыканты собираются спеть в Европе в 2021-м: «Я научу тебя плясать под дудочку, я научу тебя ходить по струночке»: песня, с которой «Галасы ЗМеста» хотят выступить на «Евровидении». А вот и клип – слабонервным смотреть не советуем.

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«Евровидение-2021» пройдёт в Роттердаме 18-22 мая.

Реакция соцсетей

Реакция беларусов не заставила себя ждать – иронические посты о таланте и успехи «Галасоу» уже появились в лентах.

Ох, мои глаза! Мои уши! )) ну впрочем это логичный выбор представителя в этом году. — Ivan Radziankou (@Veterrr) March 9, 2021

Наверное, это единственная возможность съездить хоть раз в жизни в Европу у представителя Беларуси на Евровидение. — Дедушка (@Dedoooshka) March 9, 2021

Отправлять на Евровидение фриков всяких это нормальная европейская традиция. Так что хоть тут мы солидарны с Европой. — Ivan Radziankou (@Veterrr) March 9, 2021

От Беларуси на Евровидение поедут уроды похлеще Лорди. — Грустный Коленька (@sadmikalai) March 9, 2021