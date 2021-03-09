Отстрел тепловых ловушек транспортным самолетом показали на видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Тепловые ловушки используются в военной авиации – такая система помогает защититься самолетам и вертолетам от самонаводящихся ракет, создавая им помехи. В данном случае такая система называется ложной тепловой целью.

Принцип действия такой – ловушки устанавливаются в автоматы сброса, в случае если самолет или вертолет начинают обстреливать самонаводящимися ракетами, в действие вступает ЛТЦ. Летящая к цели ракета переключается на более мощный тепловой сигнал, создаваемый ловушками, и воздушное судно таким образом получает дополнительный шанс выжить в бою.

Телекомпания "ВоенТВ" опубликовала короткий видеоролик, в котором показано, как срабатывают тепловые ловушки, которые установлены на транспортный самолет Ил-76. Большое количество зарядов, выпускаемых из автоматов сброса, "сбивают с толку" ракеты.

Тепловые ловушки как правило устанавливают на все типы воздушных судов, используемых военными.

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