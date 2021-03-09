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Посол РФ: мы видим сегодня готовность белорусской власти слышать людей
09.03.2021 19:07 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Я вижу, как много внимания сегодня руководители республики, в частности, Наталья Ивановна Кочанова ― глава верхней палаты парламента, уделяют разговору с молодыми людьми, с вузовской молодежью, с теми молодыми людьми, кто работает на реальном производстве, в агросекторе", ― сказал Мезенцев.
Разговор руководителей такого ранга на равных очень важен, отметил дипломат. По его мнению, сам факт подобных встреч уже хорош сам по себе, "но если ни от одного вопроса, которые молодые люди задают руководителям республики, они не уходят, это подтверждение того, что можно сделать так, чтобы тебя слышали".
По словам дипломата, сегодня в Беларуси заметно и изменение риторики, и готовность белорусской власти слышать людей. Как полагает Мезенцев, в этом направлении белорусские власти и в дальнейшем будут предпринимать "еще более масштабные и глубокие шаги, тем более что этого требует общество, внешняя обстановка".
"Но это не формула белорусская, это формула для любой страны, которая хочет быть в диалоге со своим народом, и так называемый социальный контракт, который как будто бы никто не подписывает, но который существует между властью и обществом. Он требует мониторинга, он требует учета общественного мнения, он требует честных ответов на упреки людей, на их беды, на их чаяния. Вот это точно совершенно не газетная формула. Это фундамент устойчивости власти. Думаю, что здесь это хорошо понимают", ― отметил посол.
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