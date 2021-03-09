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НОК: Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова

09.03.2021 19:09 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Национальный олимпийский комитет Беларуси подверг критике решение исполкома Международного олимпийского комитета от 8 марта о продлении введенных 7 декабря прошлого года санкций и непризнании полномочий нового президента НОК Виктора Лукашенко (старший сын Александра Лукашенко) и избранного в исполком НОК председателя Федерации хоккея Дмитрия Баскова.

НОК: Заявление МОК не является основанием для прекращения полномочий Виктора Лукашенко и Дмитрия Баскова

«Позицию МОК относительно "непризнания избрания Виктора Лукашенко новым президентом НОК Беларуси и Дмитрия Баскова — членом исполкома НОК" считаем абсолютно необоснованной», — говорится в заявлении НОК.

«Отчетно-выборное олимпийское собрание, на котором и был избран новый руководитель и состав исполкома нашей организации, состоялось [26 февраля] при участии всей спортивной общественности страны — чемпионов и призеров Игр, действующих спортсменов, тренеров, руководителей спортивных организаций — исключительно в соответствии с уставом НОК Беларуси и действующим законодательством Республики Беларусь», — подчеркивается в документе.

В НОК «убеждены, что данное решение носит сугубо политический характер, тем самым нарушая принцип "спорта вне политики", действия Международного олимпийского комитета "не имеют под собой доказательной базы, основаны на субъективизме и политике "двойных стандартов", нанося тем самым ущерб репутации олимпийского движения на международной спортивной арене».

Заявление МОК «не является основанием для прекращения полномочий президента НОК Беларуси Виктора Лукашенко и члена исполкома Дмитрия Баскова».

Утверждается, что «все спортсмены вне зависимости от их политических взглядов продолжают подготовку к главным стартам четырехлетия (Олимпийским играм в Токио. — ред.) и находятся в равных условиях, участвуют в квалификационных олимпийских турнирах согласно выполненным нормативам, по итогам которых лучшие из них будут включены в состав национальной олимпийской сборной исключительно на основании спортивного результата».

Согласно решению исполкома МОК от 8 марта Виктор Лукашенко и Дмитрий Басков по-прежнему не будут допускаться на все мероприятия под эгидой МОК, включая Олимпийские игры. Связь с Национальным олимпийским комитетом и другими членами нового состава исполкома будет поддерживаться через генерального секретаря НОК (Полину Головину).

 
 
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Национальный олимпийский комитет Беларуси подверг критике решение исполкома Международного олимпийского комитета от 8 марта о продлении введенных 7 декабря...
 
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