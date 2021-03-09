Цены на автомобильное топливо вырастут шестой раз с начала года

«Белнефтехим» объявил о шестом в текущем году подорожании автомобильного топлива.





Повышение цен традиционно составит одну копейку, следует из сообщения концерна.

С 10 марта розничные цены на моторное топливо на АЗС составят: на АИ-92-К5-Евро — 1,76 рубля за литр, АИ-95-К5-Евро — 1,86 рубля, АИ-98-К5-Евро — 2,08 рубля, дизтопливо — 1,86 рубля.

Концерн повышает цены, «принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта 2021 года достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 года выросло на 19%».

Ранее цены поднимались 20 и 27 января, 16 и 23 февраля, 2 марта.

По расчетам Минфина, в 2021 году топливо подорожает на 6%. С начала года стоимость топлива АИ-98-К5-Евро возросла на 2,97%, АИ-95-К5-Евро и дизтоплива — на 3,33%, АИ-92-К5-Евро — на 3,53%.