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С завтрашнего дня дорожает топливо. На 1 копейку
Источник материала: Onliner
Не успели мы порадоваться весне, как на голову свалилось подорожание топлива. Уже второе за эти короткие девять дней. Как
Итак, с 10 марта цена бензина будет следующей:
АИ-92-К5-Евро — 1,76 руб.,
АИ-95-К5-Евро — 1,86 руб.,
АИ-98-К5-Евро — 2,08 руб.,
ДТ — 1,86 руб.
Объясняется подорожание следующим образом: «Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта 2021 года достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 19 процентов».
В прошлый раз топливо дорожало на такую же копейку 1 марта.
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Не успели мы порадоваться весне, как на голову свалилось подорожание топлива. Уже второе за эти короткие девять дней. Как сообщает «Белнефтехим», с завтрашнего дня...
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