С завтрашнего дня дорожает топливо. На 1 копейку

Источник материала: Onliner

Не успели мы порадоваться весне, как на голову свалилось подорожание топлива. Уже второе за эти короткие девять дней. Как сообщает «Белнефтехим», с завтрашнего дня цифры на табло заправок снова изменятся. Как водится, на одну копейку вверх.

Итак, с 10 марта цена бензина будет следующей:

АИ-92-К5-Евро — 1,76 руб.,

АИ-95-К5-Евро — 1,86 руб.,

АИ-98-К5-Евро — 2,08 руб.,

ДТ — 1,86 руб.

Объясняется подорожание следующим образом: «Принимая во внимание продолжающуюся тенденцию роста мировых котировок нефти, среднее значение которых с 1 по 4 марта 2021 года достигло 65,4 доллара США за 1 баррель и по сравнению с уровнем котировок за январь 2021 г. выросло на 19 процентов».

В прошлый раз топливо дорожало на такую же копейку 1 марта.