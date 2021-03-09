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Власти Беларуси предложили польскому консулу покинуть страну

09.03.2021 19:25 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

МИД Беларуси предложил польскому консулу в Бресте покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.

"Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД. Во время встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном "дню проклятых солдат", прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций", - говорится в сообщении МИД.

«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении «проклятых солдат» и их типичных представителей – «банды Бурого» остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма», - говорится в сообщении.

«Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства «проклятые солдаты» под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне. Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением», - сказано в сообщении.

«Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности – Венскую конвенцию о консульских сношениях. В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», - подчеркивается в сообщении.

Также, МИД опубликовал ссылку на видео в Facebook (https://www.facebook.com/anna.paniszewa/posts/10221972271730094) с участием Ежи Тимофеюка в упомянутом мероприятии.

 
Теги: Брест
 
 
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МИД Беларуси предложил польскому консулу в Бресте покинуть страну в связи с грубым нарушением Венской конвенции.
 
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