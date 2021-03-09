Получить кредит станет проще, но сложнее: денег у банков нет









Банки все ещё вынуждены работать в условиях ограниченной ликвидности / Reuters





пишет Еврорадио. Такая тенденция появилась ещё в четвёртом квартале прошлого года, говорится в Мониторинге условий банковского кредитования Национального банка,Еврорадио.





Что это значит? Точно не то, что кредиты станут дешевле.





Еда на вексель





Проценты по новым кредитным предложениям кусаются. Например, Беларусбанк возобновил ипотечное кредитование жилья, свёрнутое ещё весной 2020 года. Ставка — 21% годовых.





Также Беларусбанк снова начал выдавать кредиты на потребительские нужды — под 24–25% годовых. На некоторые товары партнёров банка можно взять кредиты под 11,25% годовых и под 4–11%.





Даже еду в Беларуси теперь можно купить в кредит. Это предложение от “Е-доставки”. Но готовы ли вы платить за такой кредит 22–24% годовых?





ОК, но, может быть, получить кредит станет проще? Да. Но...





Лишь слабый отскок





Прошлой весной белорусские банки начали ограничивать выдачу кредитов из-за пандемии. Осенью они практически прекратили кредитование и ужесточили условия выдачи кредитов. Это было связано с оттоком депозитов и тем, что Нацбанк перестал предоставлять банкам ликвидность.





По мнению старшего научного сотрудника BEROC Дмитрия Крука, нынешние оптимистичные ожидания банков по смягчению условий кредитования стоит интерпретировать лишь как слабый отскок.





— Ситуация не вернётся к тому, что было в начале 2020 года. Будет слабенькое смягчение условий по сравнению со вторым полугодием. Возможно, у всех сейчас ожидания, что правительство будет подстёгивать Нацбанк к более мягкой политике для того, чтобы поддерживать предприятия. Это проявится на кредитно-депозитном рынке.





Спрос на кредиты растёт, но дают их не всем





Тем временем банки отмечают повышение спроса на заимствования в белорусских рублях. Больше всего он увеличился у крупного бизнеса.





— В I квартале 2021 года и II квартале 2021 года участники обследования [банки. — Еврорадио] прогнозируют продолжение повышения спроса для всех категорий кредитополучателей, за исключением физических лиц на финансирование недвижимости, спрос для которых в I квартале не изменится, — говорится в обозрении Национального банка.





Спрос на кредиты в иностранной валюте в конце прошлого года тоже рос, причём у всех представителей бизнеса. Согласно прогнозам банкиров, он продолжит расти, особенно во втором квартале.





Но Дмитрий Крук подчёркивает, что с середины прошлого года из-за пандемии спрос крупных госпредприятий на деньги вырос и не удовлетворяется. У банков есть сомнения в их платёжеспособности.





— Сами банки ограничены в ликвидности, поэтому не так активно их кредитуют. В четвёртом квартале с подачи органов власти это происходило более интенсивно, но не радикально.





А кредитование по физлицам замерло. Было 15,5 миллиарда рублей на начало четвёртого квартала и практически идентичные цифры на начало февраля. Розничный рынок во многом тоже замер. Это как раз следствие ограничения ликвидности и того, что имеющуюся ликвидность банки принуждают направлять на кредитование реального сектора.