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Сколько продлился самый короткий брак в Бресте
Источник материала: Партизан
Глава горисполкома привёл статистику по свадьбам и разводам.
В 2020 году в Бресте зарегистрировали 1756 браков. Самому молодому жениху было 16, а невесте 15. Самой взрослой паре: жениху-85, невесте-80. Кстати,
Минимальная продолжительность существования брака составила 2 месяца 27 дней, максимальная – 47 лет 9 месяцев 20 дней.
Также, один брак зарегистрировали между гражданином Беларусь и лицом без гражданства.
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Глава горисполкома привёл статистику по свадьбам и разводам.
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