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Сколько продлился самый короткий брак в Бресте

09.03.2021 19:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Глава горисполкома привёл статистику по свадьбам и разводам.



В 2020 году в Бресте зарегистрировали 1756 браков. Самому молодому жениху было 16, а невесте 15. Самой взрослой паре: жениху-85, невесте-80. Кстати, пишет1reg.by, в среднем брестчанки выходят замуж в 25 лет. Любопытные цифры привёл глава горисполкома Александр Рогачук.

Минимальная продолжительность существования брака составила 2 месяца 27 дней, максимальная – 47 лет 9 месяцев 20 дней.
 
Также, один брак зарегистрировали между гражданином Беларусь и лицом без гражданства.
 
Теги: Брест
 
 
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Глава горисполкома привёл статистику по свадьбам и разводам.
 
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