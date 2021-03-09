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На «Евровидение-2021» от Беларуси поедет группа ябатек
Источник материала: Навiны
На конкурсе песни «Евровидение-2021»в Роттердаме Беларусь будет представлять группа «Галасы ЗМеста».
Такое решение было принято Белтелерадикомпанией, которая как член Европейского вещательного союза определяет участника от Беларуси и транслирует конкурс.
Заявки на участие в «Евровидении-2021» от Беларуси принимались весь январь. Но в этом году Белтелерадиокомпания не устраивала ни публичного прослушивания претендентов, ни финального отборочного раунда с голосованием телезрителей и профессионального жюри. Хотя
В результате было решено, что Беларусь представит коллектив «Галасы ЗМеста» с русскоязычной композицией «Я научу тебя».
Клип на эту композицию уже опубликован в официальном youtube-канале «Евровидения».
Участники коллектива «Галасы ЗМеста» живут в Барановичах: Ирина Сорговицкая (вокал), Дмитрий Бутаков (гитара, вокал, автор слов и музыки), Евгений Кардаш (соло-гитара), Евгений Артюх (бас-гитара), Максим Пономаренко (ударные, клавиши, аранжировка).
Некоторые из музыкантов группы раньше играли в КВН за команду «КЛюЖ» («Клуб Любителей Жизни»), которую создал Дмитрий Бутаков.
Участники группы называют себя «неравнодушными» и не скрывают своих политических взглядов — они верные сторонники действующей власти. В логотипе коллектива используются цвета государственного флага
«Группа существует уже давно, но название “Галасы ЗМеста” проект получил только весной 2020 года. Планировалось петь песни “на злобу дня” и выражать взгляд на происходящие в стране события, так сказать, из глубинки, провинции. Естественно, выборы и последовавший за ними цирк только подхлестнули нас, и песни стали сочиняться практически сами», —
«Когда под соусом “политической борьбы” пытаются разрушить Страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными...» — подчеркивается в анонсе к конкурсной песне.
Рассказываю корреспонденту
Так о чем же коллектив «неравнодушных» музыкантов прорежимного характера будет петь в Роттердаме, если туда попадет (а
«Я научу тебя»
Смотри вперед, забудь, что было,
Вчерашнее сдавай в тираж,
Срывай покровы, лезь без мыла,
Ты только лучшее создашь.
Стирай истории наросты,
Овес, как видно, не в коня.
Без прошлого всё будет просто,
Ты только слушайся меня.
Меняй замшелые устои,
Свободный мир неотвратим,
Несовременный недостоин,
Ретроград недопустим.
Припев:
Я научу тебя плясать под дудочку,
Я научу тебя клевать на удочку,
Я научу тебя ходить по струночке.
Ты будешь всем доволен, рад всему.
Я сочиню тебе специально музычку,
Я поднесу тебе весь мир на блюдечке,
Я превращу твои печали в шуточки,
Тебе же лучше будет самому.
Поспи за плугом, ночь в разгаре,
Еще далёко до звезды.
Пусть пашут лошади в угаре.
А ты не порти борозды.
Смени на овощи всё мясо,
Ликуй, пусть даже ты сердит.
Мечтай о новых прибамбасах,
Их, кстати, можно взять в кредит.
Припев:
Я научу тебя плясать под дудочку,
Я научу тебя клевать на удочку,
Я научу тебя ходить по струночке.
Ты будешь всем доволен, рад всему.
Я сочиню тебе специально музычку,
Я поднесу тебе весь мир на блюдечке,
Я превращу твои печали в шуточки,
Тебе же лучше будет самому.
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Участники группы называют себя «неравнодушными» и не скрывают своих политических взглядов — они верные сторонники действующей власти.
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