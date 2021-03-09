На «Евровидение-2021» от Беларуси поедет группа ябатек

На конкурсе песни «Евровидение-2021»в Роттердаме Беларусь будет представлять группа «Галасы ЗМеста».

Такое решение было принято Белтелерадикомпанией, которая как член Европейского вещательного союза определяет участника от Беларуси и транслирует конкурс.



Фото galasyzmesta.by

Заявки на участие в «Евровидении-2021» от Беларуси принимались весь январь. Но в этом году Белтелерадиокомпания не устраивала ни публичного прослушивания претендентов, ни финального отборочного раунда с голосованием телезрителей и профессионального жюри. Хотя положение о проведении национального отбора предусматривало вариант финального гала-концерта.

В результате было решено, что Беларусь представит коллектив «Галасы ЗМеста» с русскоязычной композицией «Я научу тебя».

Клип на эту композицию уже опубликован в официальном youtube-канале «Евровидения».

Участники коллектива «Галасы ЗМеста» живут в Барановичах: Ирина Сорговицкая (вокал), Дмитрий Бутаков (гитара, вокал, автор слов и музыки), Евгений Кардаш (соло-гитара), Евгений Артюх (бас-гитара), Максим Пономаренко (ударные, клавиши, аранжировка).

Некоторые из музыкантов группы раньше играли в КВН за команду «КЛюЖ» («Клуб Любителей Жизни»), которую создал Дмитрий Бутаков.

Участники группы называют себя «неравнодушными» и не скрывают своих политических взглядов — они верные сторонники действующей власти. В логотипе коллектива используются цвета государственного флага

«Группа существует уже давно, но название “Галасы ЗМеста” проект получил только весной 2020 года. Планировалось петь песни “на злобу дня” и выражать взгляд на происходящие в стране события, так сказать, из глубинки, провинции. Естественно, выборы и последовавший за ними цирк только подхлестнули нас, и песни стали сочиняться практически сами», — отмечается на сайте коллектива.

«Когда под соусом “политической борьбы” пытаются разрушить Страну, которую мы любим и в которой живем, мы не можем оставаться равнодушными...» — подчеркивается в анонсе к конкурсной песне.

Рассказываю корреспонденту «Советской Белоруссии» о том, как к его творчеству относятся в родных Барановичах, лидер коллектива Дмитрий Бутаков сказал, что «есть те, кто по-доброму журит, есть те, кто прям “как ты мог” и так далее. “За сколько продался кровавому режиму?”. А я не продался. Это мое мнение. Как могу, так выражаю. Имею право? Кому не нравится — идите в сад. Слушайте другие песни. А мы просто поем свои».

Так о чем же коллектив «неравнодушных» музыкантов прорежимного характера будет петь в Роттердаме, если туда попадет (а есть вероятность , что все же не попадет).

«Я научу тебя»

Смотри вперед, забудь, что было,

Вчерашнее сдавай в тираж,

Срывай покровы, лезь без мыла,

Ты только лучшее создашь.

Стирай истории наросты,

Овес, как видно, не в коня.

Без прошлого всё будет просто,

Ты только слушайся меня.

Меняй замшелые устои,

Свободный мир неотвратим,

Несовременный недостоин,

Ретроград недопустим.

Припев:

Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке.

Ты будешь всем доволен, рад всему.

Я сочиню тебе специально музычку,

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке,

Я превращу твои печали в шуточки,

Тебе же лучше будет самому.

Поспи за плугом, ночь в разгаре,

Еще далёко до звезды.

Пусть пашут лошади в угаре.

А ты не порти борозды.

Смени на овощи всё мясо,

Ликуй, пусть даже ты сердит.

Мечтай о новых прибамбасах,

Их, кстати, можно взять в кредит.

Припев:

Я научу тебя плясать под дудочку,

Я научу тебя клевать на удочку,

Я научу тебя ходить по струночке.

Ты будешь всем доволен, рад всему.

Я сочиню тебе специально музычку,

Я поднесу тебе весь мир на блюдечке,

Я превращу твои печали в шуточки,

Тебе же лучше будет самому.