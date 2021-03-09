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«Предложено покинуть территорию республики». Беларусь осудила польского консула за его участие в празднике в честь «проклятых солдат»

09.03.2021 19:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

«9 марта 2021 г. в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату был заявлен решительный протест в связи с участием консула Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном „дню проклятых солдат“, прошедшем 28 февраля 2021 г. в городе Бресте с участием представителей связанных с Польшей неправительственных и молодежных организаций», — сообщило сегодня вечером Министерство иностранных дел.

«Принципиальная и последовательная позиция белорусской стороны в отношении „проклятых солдат“ и их типичных представителей — „банды Бурого“ остается неизменной и неоднократно доводилась до польской стороны. Абсолютно неприемлемы для нас героизация военных преступников, циничное оправдание геноцида белорусского народа, грубейшие нарушения обязательств польской стороны по недопущению героизации нацизма.

Своими преступлениями в местах компактного проживания белорусского национального меньшинства „проклятые солдаты“ под командованием Ромуальда Райса поставили себя на один уровень с гитлеровскими карателями. Память о сожженных деревнях, сотнях убитых и искалеченных мирных граждан священна для нашей страны. И Беларусь, и Польша заплатили колоссальную цену за выживание своих народов в той страшной войне.

Белорусская сторона не ставит и никогда не ставила под сомнение возможность и важность взаимодействия дипломатов с собственной диаспорой. Вместе с тем в нашей стране разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и реабилитация нацизма являются уголовным преступлением. Участием в указанном мероприятии польский представитель грубо нарушил нормы международного права, в частности Венскую конвенцию о консульских сношениях.

В этой связи польской стороне была вручена нота, в которой консулу Генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюку предложено покинуть территорию Республики Беларусь», — уточняют в МИДе обстоятельства конфликта.

День памяти «отверженных (проклятых) солдат» — национальный праздник в Польской Республике, отмечаемый в честь участников антисоветского и антикоммунистического вооруженного подполья, действовавшего в Польше во второй половине 1940-х и в 1950-е годы. Праздник отмечается ежегодно 1 марта с 2011 года.

 
Теги: Брест
 
 
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«9 марта 2021 г. в МИД Беларуси был вызван временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский. В ходе встречи польскому дипломату был заявлен...
 
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