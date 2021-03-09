Источник материала: Хартия'97

Лукашенковский МИД предложил польскому консулу покинуть Беларусь 2 9.03.2021, 19:26

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Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский был вызван в МИД.

МИД Беларуси предложил консулу Генерального консульства Польши в Бресте Ежи Тимофеюку покинуть Беларусь в связи с «грубым нарушением Венской конвенции о консульских сношениях», передает nn.by .

Временный поверенный в делах Польши в Беларуси Мартин Войцеховский 9 марта был вызван в МИД.

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