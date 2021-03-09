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В Антарктиде голодные косатки преследовали пингвина, но он их хитро переиграл

09.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

В Антарктиде голодные косатки преследовали пингвина, но он их хитро переиграл

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  • 9.03.2021, 19:20
В Антарктиде голодные косатки преследовали пингвина, но он их хитро переиграл

Видеохит.

Тревел-блогеры Мэтт и Анна Карстен во время экскурсии в проливе Жерлаш в Антарктиде сняли погоню с участием нескольких косаток и одного пингвина. Предупреждаем: видео и правда очень волнительное, но закончилось все хорошо, так что переживать не из-за чего!

Как это было: косатки преследовали пингвина, который уже не знал, куда ему деться. К счастью, на пути попалась группа туристов на лодках. Тогда птице пришло в голову искать спасения у людей. Пингвин сперва просто кружил вокруг лодок, туристы то и дело теряли его из виду. Кое-кто даже предположил, что он все же попался косаткам, пишет meduza.io.

Но не тут-то было, пингвин выжил и попытался запрыгнуть в лодку — увы, неудачно. Зато вторая попытка оказалась успешной. Один из туристов даже поддержал беглеца рукой, чтобы тот снова не свалился за борт. В итоге пингвин проплыл в лодке еще какое-то время и, как только почувствовал себя в безопасности, распрощался со своими спасителями.

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