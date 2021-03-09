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У здания парламента Армении начались столкновения полиции и протестующих

09.03.2021 19:41 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

У здания парламента Армении начались столкновения полиции и протестующих

  • 9.03.2021, 19:12
У здания парламента Армении начались столкновения полиции и протестующих

Противники Пашиняна попытались заблокировать здание парламента.

В Армении противники премьер-министра страны Никола Пашиняна попытались заблокировать здание парламента в Ереване, произошли столкновения протестующих с полицией. Об этом сообщает издание New.am.

Перекрыть все входы и выходы парламента во время митинга призвал единый кандидат от оппозиционного «Движения за спасение отечества» Вазген Манукян, уточняет Armenpress. «Поставим палатки, чтобы ни один депутат не мог войти в это здание. Мы окружаем национальное собрание, оно будет работать только тогда, когда будет принято подходящее для нашего народа решение», — цитирует его агентство.

После этого, как передает «Интерфакс», несколько сотен демонстрантов заблокировали вход и въезд в парламент, расположившись на улице Демирчяна и проспекте Баграмяна. Силовики вначале ничего не предпринимали, однако затем между ними и протестующими начались столкновения. Силовики выставили кордоны на входе в парламент.

Координатор «Движения по спасению Родины» Ишхан Сагателян уточнил, что оппозиция не собирается врываться в парламент и попросил стороны не поддаваться на провокации.

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Противники Пашиняна попытались заблокировать здание парламента.
 
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