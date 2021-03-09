ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Новости Hi-Tech | Еще

10 марта снова подорожает топливо

09.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Салiдарнасць

Это уже шестое подорожание с начала года.

10 марта снова подорожает топливо

10 марта розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку, сообщает пресс-служба «Белнефтехима». Подорожание топлива в концерне объяснили «продолжающейся тенденцией роста мировых котировок нефти».

Со среды цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,76 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,86 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,08 руб., ДТ – 1,86 руб.

Это шестое подорожание с начала года, последний раз цена топлива изменялась 1 марта. Если такая тенденция сохранится, мы можем приблизиться к антирекордам 2018-го и 2019-го, когда топливо дорожало 27 и 20 раз соответственно.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Это уже шестое подорожание с начала года.
 
Новости дня
Новости разные
 
Зеленский о встрече в нормандском формате: Если ее не будет, встречусь с каждым лидером отдельно
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

08.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
09.03.2021
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2021 21.by