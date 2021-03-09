10 марта снова подорожает топливо

Источник материала: Салiдарнасць

Это уже шестое подорожание с начала года.





10 марта розничные цены на дизельное топливо и автомобильный бензин увеличатся на 1 копейку, сообщает пресс-служба «Белнефтехима». Подорожание топлива в концерне объяснили «продолжающейся тенденцией роста мировых котировок нефти».

Со среды цена бензина АИ-92-К5-Евро составит 1,76 руб., АИ-95-К5-Евро – 1,86 руб., АИ-98-К5-Евро – 2,08 руб., ДТ – 1,86 руб.

Это шестое подорожание с начала года, последний раз цена топлива изменялась 1 марта. Если такая тенденция сохранится, мы можем приблизиться к антирекордам 2018-го и 2019-го, когда топливо дорожало 27 и 20 раз соответственно.